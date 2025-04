«Jódete, Skrillex, te crees que eres Andy Warhol, pero no»

Skrillex ha lanzado un disco por sorpresa en el que vuelve parcialmente al dubstep, el género que le hizo famoso mundialmente. Sin embargo, lo mejor es el título: ‘FUCK U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!!’. Este incluye las colaboraciones de Jónsi (Sigur Rós) y Dylan Brady (100 gecs), entre otros.

El nuevo disco del artista estadounidense está compuesto de 34 canciones, pero solo dura 46 minutos. La razón es que todas las canciones duran 1 minuto o menos, con algunas excepciones que superan los 2 minutos. Si calculamos los porcentajes, seguramente un tercio o más del proyecto sean drops.

- Publicidad -

La portada del disco es simple, pero sumamente efectiva. Se trata de una fotografía de un graffiti callejero en el que se lee el título del disco. Lo más seguro es que no sea así, pero es divertido pensar que el propio Skrillex se encontró eso por la calle y decidió que fuese el título de su nuevo álbum.

Musicalmente, este se trata prácticamente de un ejercicio de deconstrucción del dubstep. Los drops de siempre, pero con un resultado más maduro y estilizado. De esta forma, el tema inicial, ‘SKRILLEX IS DEAD’, sienta el tono de todo el proyecto. «He left as the world fell into chaos and walked into the lights», recita Shadoe Haze, la icónica voz detrás de tags como «Damn son where’d you find this?» o «Trap-A-Holics mixtape».

- Publicidad -

Skrillex tuvo un año ajetreado en 2023, lanzando dos proyectos en dos días consecutivos. El primero fue ‘Quest For Fire’, que contaba con colaboraciones de artistas como Fred again… o Missy Elliott, mientras que el segundo, ‘Don’t Get Too Close’, contaba con Justin Bieber y PinkPantheress, entre otros.