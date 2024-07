Griff: «Taylor Swift ha criado a toda una generación de autores»

Quizá el nombre de Griff todavía no le suene a todo el mundo, pero la cantante británica de ascendencia china y jamaicana, poco a poco se ha ido convirtiendo en uno de los grandes nombres del pop del futuro. En la víspera del estreno de su álbum debut, ‘Vertigo’, hablamos con ella sobre sus experiencias siendo telonera de Dua Lipa, Coldplay y de su venerada Taylor Swift.

Griff nos atiende a través de una llamada de zoom, es algo tímida al principio pero muy amable y tiene las ideas muy claras. La entrevista pronto se convierte en una distendida charla donde la cantante nos cuenta, entre otras cosas, su opinión sobre el estado del pop actual y los artistas con los más le gustaría colaborar. Griff actúa el 2 de diciembre en Razzmatazz, Barcelona; y el 3 de diciembre en La Riviera, Madrid. Las entradas están disponibles.

Estás lanzando estos días tu álbum debut, ¿cómo te sientes?

Estoy nerviosa pero me siento preparada. Ha sido un largo camino hasta llegar aquí. No me puedo creer que aún no tuviera un álbum debut, es como un hito para mí.

¿Es la sensación muy diferente a cuando sacaste ‘One Foot In Front of the Other’?

Sí, totalmente. Me encanta ‘One Foot In Front of the Other’, pero era un EP, una mixtape con solo 7 canciones, es muy diferente a todo un álbum.

El “rollout” del disco ha sido algo diferente a lo habitual: sacaste dos EPs y algún single por separado antes del álbum, ¿de dónde viene esta decisión?

La música ha cambiado bastante en los últimos años y siento que no hay reglas para sacar un álbum. Y cuando escucho la música siento que es un viaje de emociones y quería lanzarlo por partes. Empezamos con el volumen 1, que es más solitario, intenso y triste, y después de esto quería dar un espacio a las que son más épicas y eufóricas en el volumen 2. Llevaba mucho sin sacar música así que quería lanzar mucha de golpe, y pensé, «¿por qué no?».

Produces gran parte de tu música. Cuéntame cómo es este proceso.

Siempre he tenido mucho tiempo para escribir y dedicarme a mi música, pero de repente tras el Covid ya dejé de tenerlo, así que lo hacía entre conciertos. Estaba de gira con Dua [Lipa], con Coldplay, así que fue entre medias de todo eso cuando escribí el disco. Alquilaba un Airbnb y me llevaba mi equipo y me encerraba ahí como una semana. Creo que estuve como en 8 Airbnbs diferentes a lo largo de este álbum. Normalmente necesito aislarme, cantar con el piano, abrir mi cuaderno de notas y ver qué letras se me ocurren… Y luego dejo que algunos de mis amigos me ayuden a trabajar en la producción. Es un proceso algo solitario.

¿Cómo surgió la colaboración con Mura Masa en ‘Cycles’?

Había trabajado con él un par de veces antes, somos amigos. Escribí ‘Cycles’ y era obviamente más bailable que lo que yo suelo hacer, así que le pregunté a Mura si podía trabajar en la producción, y lo que me envió era genial. Soy una gran fan de Mura, me ha influido mucho en las producciones, así que estoy contentísima de que esté en el disco.



Como comentabas antes, has abierto para Dua Lipa y Coldplay, ¿ha influido esto en tu manera de crear?

Sí, ver el éxito a tan gran escala es muy inspirador. Creo que ha influido mucho en el álbum, porque como he dicho antes, no ha sido un proceso seguido sino que trabajaba en él mientras estaba de gira. Y pienso que tocar en estadios tan grandes te hace querer hacer canciones más eufóricas y que la gente las cante contigo.

Normalmente llevas un peinado que te deja una especie de rizo en forma de espiral en la frente, ¿forma parte del concepto de “vértigo” que da título al disco?

Sí, decidí llamar así al disco porque es algo muy emocional. Es el sentimiento de mareo, como de espiral, de intentar encontrarse a uno mismo en mitad del caos, de desorientación. La espiral se convirtió en un símbolo que encapsula todo esto.

No sé si estás de acuerdo conmigo, pero para mí este álbum es como un “coming of age”, trata sobre sentir cosas por primera vez: primeras relaciones, primeras rupturas, etc.

Sí, creo que tienes razón. Me gusta oír lo de “coming of age”. La voz del disco es la de alguien que experimenta el mundo por primera vez y que pasa por nuevas emociones y sentimientos. No he visto todavía la película ‘Pobres Criaturas’, pero sé que el concepto es como el de una persona adulta que experimenta todo por primera vez, algo parecido a este álbum.

Y el sentimiento de la película es un poco como caer en una espiral…

¡Me encanta! [risas]



Sé que eres una gran swiftie, ¿cómo surgió telonearla y cómo te sentiste al recibir la noticia?

Cuando anunció el Eras Tour por primera vez en Estados Unidos y vi a los artistas invitados me dio mucha envidia, pensé, “me encantaría poder ser telonera en esta gira”. Y luego, unas semanas más tarde, Kendrick Lamar actuó en Londres, y fui con mis hermanos que son muy fans y, bueno, yo también. En la grada donde estábamos, estaba Taylor Swift. Me daba vergüenza acercarme, pero ella me vio y vino hacia mí y me dijo que le encantaría tenerme en su gira. Fue algo bastante loco. No sabía cuándo iba a pasar hasta hace unos meses que me dijo que sería en Londres.

¡Qué guay! Porque además ella es una gran influencia para ti, ¿no? He visto que en un post de Instagram decías que ella fue tu primera introducción consciente en la música pop y donde te diste cuenta de lo mucho que te gustaba ese tipo de sonidos.

Sí, creo que tenía ocho años, y tuve una especie de revelación, en plan, “guau, heartbreak pop, este es mi mundo”. En cierta forma, ha criado a una generación entera de autores. Para mí es una gran influencia, me he enamorado de cada una de sus eras y de sus álbumes, la admiro mucho.

¿Tenías a alguien más en mente haciendo este disco?

No quería ser muy obvia en mis referencias, pero estaba escuchando mucha música de los 80, Alicia Keys, ABBA… También he empezado a leer más. Me he dado cuenta de que normalmente no leo, empecé a hacerlo porque pensé que me podría ayudar con las letras y así ha sido.

Cuéntame sobre la participación de Chris Martin en ‘Astronaut’. Para mí tiene mucho sentido que le guste esta canción, es una balada muy Coldplay, con tu toque personal, claro.

Estaba de gira con ellos y una de las primeras cosas que me dijo es que le encantaría escuchar algo de mi música nueva. Nunca pensé que pasaría, así que le enseñé unas cuantas y se detuvo en ‘Astronaut’, la producción era muy diferente, más electrónica. Me dijo que era demasiado recargada y que quizá le iría mejor hacerla más lenta. La tocó con el piano y lo grabé. La escuché mucho y la siguiente vez que le vi le pregunté si podría ayudarme a terminarla y me dijo que sí, así que estoy muy agradecida.



Es interesante porque viendo la canción final resulta difícil no imaginarse una balada.

Sí, creo que me dan un poco de miedo las baladas, es como que el listón está muy alto. Cuando pienso en baladas pienso en Adele, en ‘drivers license’…

Entiendo lo que dices, son momentos muy emocionales, parece que hay que ganárselos, pero creo que al álbum le viene muy bien una balada de este tipo.

Sí, totalmente.

Acabas de anunciar tu mayor gira en solitario, que comienzas en agosto, ¿has comenzado ya a prepararla? He leído que diseñas tus propios outfits…

Es la primera vez que me voy de gira [en solitario] así que tengo muchas ganas. El Covid lo paró todo y por eso hasta ahora no había tenido la oportunidad. Ya tengo algunas ideas. Diseñaré un outfit, un uniforme y todo eso. Es curioso porque he hecho muchos conciertos pero al final cuando eres telonera no tienes la opción de hacer nada demasiado creativo porque todo es sobre el otro artista. Esta es la primera vez que puedo soñar e imaginarme diseños para el set. Estoy muy emocionada.

«El disco de Charli está tan bien hecho, todo es perfecto, no hay nada que no deba estar ahí. Se ve perfectamente la visión, estamos en el mundo Brat»

Quiero preguntarte sobre el panorama del pop actual y si hay algún artista quizá no tan conocido pero con mucho potencial.

Creo que estamos en un tiempo muy divertido para el pop porque todo el mundo está sacando cosas. Este año hemos tenido a Billie, Taylor, Beyoncé, Dua, etc. Como fans del pop estamos siendo bien alimentados ahora mismo. Es un momento extraño en la música, parece que por fin todo el mundo está preparado para abrazar el pop de nuevo, que se ve por ejemplo en todo el amor que está recibiendo Sabrina [Carpenter], por ejemplo. También el disco de Charli [‘Brat’]. Está tan bien hecho, todo es perfecto, no hay nada que no deba estar ahí. Se ve perfectamente la visión, estamos en el mundo Brat. Y obviamente Chappell Roan está teniendo un gran momento y es muy emocionante de ver. Y en cuanto a artistas con mucho potencial, no son tan pop, pero Ryan Beatty y Dijon me parecen increíbles. Ambos tienen algunas de las canciones más potentes que he escuchado en mucho tiempo.

¿Has escuchado el disco de Mk.gee? Siento que te puede gustar.

¡Ah, sí! Es guitarrista de Dijon, ¿has visto la sesión que tienen juntos? Es el mejor vídeo del mundo. Mk.gee es también muy bueno, sí.

¿Hay alguien con quien tengas muchas ganas de colaborar?

Me encantaría colaborar con Dijon, Ryan Beatty, Omar Apollo… Jack Antonoff sería muy guay también.