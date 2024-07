Tenacious D, cancelados por reírse del intento de asesinato a Trump

Tenacious D, la banda formada por los actores Jack Black y Kyle Gass, han cancelado las fechas restantes de su gira por Australia y Nueva Zelanda después de un desafortunado comentario en el escenario sobre Donald Trump y su intento de asesinato sucedido hace unos días durante un acto electoral en Pensilvania. Al celebrar su cumpleaños delante del público, Gass pidió un deseo: «Don’t miss Trump next time» («La próxima vez no fallen contra Trump»).

Solo unas horas después del intento fallido de asesinato al expresidente de los Estados Unidos, ambos músicos actuaban en Sydney, Australia, en un concierto que coincidía con el cumpleaños de Gass. Black animó a su compañero a soplar las velas de la tarta y pedir un deseo cuando pronunció las palabras, que corrieron como la pólvora en redes sociales. La polémica ha llegado tan lejos que incluso un senador australiano, Ralph Babet, ha pedido que deporten «inmediatamente» al grupo del país.

Tras la negativa respuesta del público, cada miembro publicó un comunicado en sus redes. Black aseguró que desconocía lo que iba a decir su compañero, declarando que «nunca consentiría un discurso de odio o motivaría la violencia política de ninguna forma». En el mismo mensaje, el conocido actor anunció que ya no sería «apropiado» continuar con la gira y que «todos los planes creativos de futuro están en pausa».

En su propio comunicado, Gass aclara que la frase fue «improvisada», confirmando la versión de su compañero, «altamente inapropiada, peligrosa y un terrible error». «Lo que ocurrió fue una tragedia y siento profundamente mi severa falta de juicio», finaliza el mensaje.

NEW: Comedian Jack Black's bandmate makes a "birthday wish" during a performance in Sydney, says he wishes they "don't miss Trump next time."

Black was videoed giving Tenacious D band member Kyle Gass a birthday cake.

