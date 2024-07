Las canciones más grandes de 2024, hasta ahora, según Luminate

Ya estamos en julio y eso significa que es hora de averiguar cuáles son las canciones más grandes del año, hasta ahora. Luminate, sistema de datos encargado de grabar la informaciones de ventas de singles, discos y videoclips, en colaboración con Billboard, ha publicado un informe en el que desgrana y analiza el panorama musical actual en base a las ventas, tanto en físico como en digital.

Los primeros datos indican que el streaming sigue siendo el medio más importante de consumo de música. De hecho, en la primera mitad del año la demanda global de streaming ha aumentado un 15,1% en comparación a la primera mitad de 2023. Aun así, gracias a discos como los de Taylor Swift, Beyoncé o Billie Eilish, las ventas físicas también han cobrado importancia. Los 10 discos más vendidos de 2024 tuvieron una media de 7 variantes de vinilo diferentes por título.

- Publicidad -

De esta forma, la lista de las 10 canciones más grandes del mundo en 2024, en base al volumen total de escuchas por demanda, está encabezada por ‘Beautiful Things’ de Benson Boone con 1.434 mil millones de streams. Esta llegó al número 1 Global de Spotify y al número 2 del Hot 100. Por otro lado, ‘The Tortured Poets Department’ se corona como el disco más vendido de 2024.

Las 10 mayores canciones de 2024 a nivel global, según Luminate

1. ‘Beautiful Things’ de Benson Boone

2. ‘Lose Control’ de Teddy Swims

3. ‘Cruel Summer’ de Taylor Swift

4. ‘greedy’ de Tate McRae

5. ‘Gata Only’ de FloyyMenor X Cris Mj

6. ‘Espresso’ de Sabrina Carpenter

7. ‘One Of The Girls’ de The Weeknd, Jennie y Lily Rose Depp

8. ‘End Of Beginning’ de Djo

9. ‘we can’t be friends (wait for your love)’ de Ariana Grande

10. ‘I Like The Way You Kiss Me’ de Artemas

Top 10 songs by global on-demand audio streams of 2024 (via Luminate): 1. Beautiful Things

2. Lose Control

3. Cruel Summer

4. greedy

5. Gata Only

6. Espresso

7. One Of The Girls

8. End Of Beginning

9. we can’t be friends (wait for your love)

10. i like the way you kiss me — Pop Crave (@PopCrave) July 17, 2024