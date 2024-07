«Es muy brat, muy meta, muy moderno»

Billboard publica un largo reportaje sobre Charli xcx. La entrevista principal la realizaron de camino al concierto de Troye Sivan en el que la cantante apareció por sorpresa. Las preguntas no ahondan tanto en el sonido del álbum o en composiciones como ‘Everything is Romantic’ o la dedicada a SOPHIE en concreto, como en la trayectoria de la artista o el modo en que ‘brat‘ se ha convertido, sin duda, en el disco del verano.

Charli xcx comprueba en su móvil que la idea de llamar el disco ‘brat’ nació el 16 de marzo de 2022 y cuenta que a partir de ahí fue desarrollando el concepto y las canciones. «Quería que este disco fuera como tener una conversación con el oyente de manera sincera (…) Fue interesante hacer las cosas para la base de fans y que parecieran exclusivas, pero que una vez dentro del club, sintieras que es inclusivo. Y todo el mundo puede unirse al club. Solo que cada uno llega en momentos ligeramente diferentes y de maneras ligeramente diferentes».

- Publicidad -

Billboard ofrece datos sobre sus logros comerciales y estima que Charli xcx debe de ganar entre 500.000 y 900.000 dólares en derechos de autor al año, por lo que ha escrito para ella y para otros. En un momento, ella misma bromea sobre tener que compartir con tantísimas personas los royalties de ‘Speed Drive’, el tema para ‘Barbie’, cuando su parte la hizo en media hora de manera despreocupada. «Vale, sí, whatever», respondió a la propuesta, que vino de Mark Ronson.

Y por supuesto vuelve a ser crítica con su carrera. ‘Sucker’ cree que es un «intento de algo que ‘Sour’ de Olivia Rodrigo hizo mucho mejor» y ‘Charli’ cree que suena como si se hubiera «vendido por completo». Es interesante también escuchar qué dicen personas de su equipo, como Twiggy Rowley, que asegura: «siempre va tres pasos por delante. El único cambio es que la gente ahora está llegando a ella». Y también su mánager Brandon Creed comenta sobre la guerra en las listas sobre Taylor Swift: «nosotros seguimos con nuestro plan, y estamos encantados con los resultados del álbum».

- Publicidad -

Entre los claros titulares que deja la entrevista, está la posibilidad de que Charli xcx no haga más música después de ‘brat’, pero también menciona que está tentada de hacer un «disco tipo Lou Reed». Lo seguro es que podría estar pensando en actuar y este verano se desplazará a Polonia para un proyecto con rodaje que se va a improvisar y puede que finalmente no vea la luz. También saldrán más remixes de ‘brat’.

Y luego está la parte de Lorde. La autora de ‘Melodrama’ también ha sido entrevistada para este reportaje y revela que su remix de ‘girl, so confusing’ se ha improvisado en 3 días. Horas antes de que ‘brat’ viera la luz, Charli xcx le mandó la canción y Lorde respondió: «Dios mío, no tenía ni idea de que te sentías así. Lo siento. ¿Sabes? Debería aparecer en una versión de la canción».

- Publicidad -

El equipo de Charli xcx da a entender que hay muchos meses de trabajo detrás de esta campaña de márketing, comenzando por todas las tonalidades de verde que se barajaron para la portada, para que no recordara a nada demasiado conocido en particular, pero también se ha dejado margen para la improvisación. Por ejemplo, son conscientes de que hay varios singles funcionando a la vez, porque ‘Apple’ se ha viralizado en TikTok.

Lorde parece haber entendido realmente todo el concepto de ‘brat’ hablando de su remix: «Hay crudeza e inmediatez en mi parte. De verdad que me ha encantado cómo hemos trabajado en este remix. Hay algo muy brat en ello, algo muy meta y muy moderno. Solo Charli podía hacerlo funcionar. Ha abierto un canal entre nosotras, y me ha hecho decir cosas que no había dicho. Articulé cosas que no sabía que diría o incluso cosas que nunca había oído decir. Todo esto ha sido un honor».

Podcast: EL VERANO BRAT