Stivijoes presenta una de sus mejores letras en la catártica ‘Solo’

Stivijoes se está haciendo camino como una de las voces más prometedoras de la música alternativa en España. Hasta hace nada, vendía turrones en una tienda a tiempo completo. Poco después, su canción ‘Terapia’, dedicada su padre, se hizo viral en TikTok. La semana pasada, debutó en el escenario Nagusia de Bilbao BBK Live. ‘Solo’ es nuestra Canción del Día.

Nacido en Barcelona y con grandes vínculos en Galicia, habiendo pasado la infancia en O Saviñao, el joven de 24 años ha visto su vida cambiar a partir del viral de ‘Terapia’ en redes sociales, concebida en un principio como su despedida de la música. Desde entonces, miles de personas han descubierto su personal y sensible estilo, que puede recordar al Sen Senra más introspectivo.

Sobre graves voces que repiten lo que uno más necesita oír («Estoy bien»), Stivi comienza a enumerar algunos de sus mayores miedos, arrepentimientos y preocupaciones, como el haber estado «encerrado en un piso que nunca me quiso» o el no haber sido «la mitad de lo que fuiste para mí».

También hace un guiño a su mayor tema con una de las frases más punzantes de la canción: «Todavía no he ido a terapia, lo que escondo me da miedo». «Temo quedarme solo», repite en el estribillo. Aunque la temática puede parecer pesada, Stivi la presenta de una manera muy digerible e incluso pegadiza, gracias a una sutil producción que no hace más que crecer y crecer hasta liberarse en un final catártico.