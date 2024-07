Ochoymedio se traslada a Joy Eslava

Ochoymedio, el icónico club de Madrid, ha anunciado su traslado a la sala Joy Eslava tras 13 años ubicado en la Sala BUT. Ochoymedio traerá su fiesta a Joy Eslava a partir del 13 de septiembre. Por otro lado, Ochoymedio ha confirmado que, en su paso a la Joy Eslava, el club se celebrará todos los viernes y sábados de las 00.00 hasta las 6.00.

El sábado 27 de julio, Ochoymedio se despedirá de la Sala BUT para siempre. «Si no estás en Madrid ve preparando tu viaje de vuelta si no quieres sentir el fomo más insoportable que hayas tenido nunca», ha escrito en su web el equipo de Ochoymedio, el cual promete una noche «emocionante aunque no triste, el fin de una etapa y el comienzo de otra que os prometemos que será aún mejor».

Ochoymedio vive así el segundo traslado de su historia, el segundo en una década. Tras dar sus primeros pasos en la Sala Flamingo a partir del año 2000, en junio de 2011 Ochoymedio se resituó a la Sala BUT, y en 2024 cambiará a la también icónica Joy Eslava. Sin embargo, solo se cambia de ubicación el club, por lo que la programación de conciertos en la Sala BUT no cambiará. Por el momento, no tienen conciertos previstos en la Joy.