Daga Voladora habla de contradicciones en ‘Quise ser’

Nuestro Disco de la Semana es ‘Los manantiales’ de Daga Voladora, a la que conociste en su momento como miembro de Clovis. Una de las composiciones idóneas para adentrarse en su magnético mundo es ‘Quise ser’, nuestra Canción del Día hoy.

‘Quise ser’ comienza guiada por una guitarra acústica y termina embadurnada de guitarras eléctricas distorsionadas. Y sin embargo no será una canción folk en absoluto ni mucho menos un tema indie-rock. Con sus sintetizadores y su ritmo cercano al reggae, podría haber sido una de esas canciones que Single hacían con anti a los coros. Su letra parece hablar de viejas posibilidades y traumas, que van de lo profesional a lo personal.

«Yo quise ser / Héroe de ficción / Pintora expresionista / Actriz revelación» es la primera estrofa de la canción, mientras otros puntos de la canción versan más sobre amor hablando de «La camarera de tu amor», «Estrella en tu constelación» y finalmente «Objeto de tu perdición».

En una entrevista de Jaime Cristóbal que publicaremos este domingo, Daga Voladora niega que ‘Quise ser’ hable sobre frustración. Y también que este sea un disco «adulto».

