Sintes de neón y euforia con LEXXE y su ‘Disco Witch’

LEXXE es una cantante proveniente de Long Island, Nueva York que compagina su faceta de bailarina (ha danzado en teatro, cine, musicales y burlesque) con la musical. Con raíces en Puerto Rico, Alexis Lucena lleva publicando música oficialmente desde 2017, y esta semana se edita su nuevo single, ‘LABYRINTH‘. Antes ha publicado los EPs ‘Meet Me in the Shadows’ (2019) y ‘Santa Sangre’ (2023) y multitud de sencillos.

Entre ellos se encuentra el reciente ‘Disco Witch’, un tema puramente pop inclinado hacia el sonido de los ochenta que representa muy bien el sonido de LEXXE. Es la Canción Del Día.

Sintetizadores de neón y melodías más grande que la vida pueblan la discografía de LEXXE. A veces esos sintes se arrugan evocando el electroclash de principios de los 2000, como en ‘Santa Sangre’. Otras se sumergen en la noche recordando al The Weeknd más atormentado, como en ‘High for This (Sweet Dreams)’. No han faltado en la carrera de LEXXE los homenajes: una de sus canciones más escuchadas es una reveladora versión de ‘Stand Back’ de Stevie Nicks. Por ahí van los tiros.

En ‘Disco Witch’, LEXXE se entrega a la pista de baile e invita al oyente a «alejar el dolor» bailando. A la vez la canción personifica la pista de baile, convirtiéndola en una «bruja» con poderes, y funciona como alegoría de una noche de pasión: «El suelo puede ser nuestra pista de baile», «la luna y las estrellas pueden ser nuestra bola de espejos», canta Alexis.

Para ‘Disco Witch’ LEXXE elige un sonido efectivamente ochentero, repleto de sintetizadores brillantes, en una de esas canciones de pop eufóricas que parecen querer tocar la luna con el dedo. Fans de Carly Rae Jepsen, Dagny o MUNA no se la deberían perder.

‘Disco Witch’ es el nuevo adelanto del próximo álbum de LEXXE, que será «conceptual» y estará poblado por diversos «personajes», entre ellos esta «bruja de la disco».