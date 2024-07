Protestas islamófobas en Southport tras la tragedia en la fiesta de Taylor Swift

Tres niñas murieron ayer tras ser apuñaladas durante una fiesta temática de baile y yoga inspirada en Taylor Swift en Southport, al noroeste de Inglaterra. Las tres víctimas mortales tenían 6, 7 y 9 años. La niña de 9 años ha muerto en el hospital a causa de sus heridas. Ocho niños y dos adultos permanecen hospitalizados. Ambos adultos, y cinco de esos niños, se encuentran en estado grave.

Se ha arrestado a un chico adolescente de 17 años como supuesto perpetrador del ataque. Se le acusa de asesinato e intento de asesinato. Según informa la policía, el detenido ha sido identificado «incorrectamente» en redes sociales, con muchos usuarios relacionando el crimen con un ataque islamista.

De esta manera, manifestantes de extrema derecha han usado hoy esta información falsa como excusa para traer «violencia y desorden» a las calles de Southport, enzarzándose en enfrentamientos con la policía. Esto ha ocurrido durante una vigilia pacífica en memoria de las víctimas del terrible ataque. Los manifestantes, según medios locales, han tirado ladrillos a las mezquitas locales, prendido coches en llamas y empleado la violencia física.

La policía también ha informado de que muchas de las personas envueltas en el altercado no son locales, por lo que han tenido que viajar hasta Southport para unirse a los destrozos. La red se ha llenado de vídeos de los sucesos y uno se ha hecho especialmente viral. En el clip, uno de los extremistas es golpeado en la entrepierna con una roca.

Swift publicó un mensaje en redes expresando su «shock» por la tragedia. «No puedo dejar de pensar en el horror del ataque de ayer en Southport y estoy completamente conmocionada. La pérdida de vidas y de inocencia, el horrible trauma inflingido en todas las personas que estaban allí, en las familias y en los profesionales de emergencias. Solo eran niñas en una clase de baile. No tengo palabras para expresar mis condolencias a estas familias». Más tarde, se ha sabido que dos fans de la cantante han lanzado un fundraiser para ayudar a las familias afectadas por la tragedia.

