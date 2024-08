Deadpool encumbra a *NSYNC… y a los Goo Goo Dolls

Este artículo incluye SPOILERS de ‘Deadpool & Lobezno’, la nueva película de Marvel protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman.

‘Deadpool & Lobezno’ está siendo un exitazo de taquilla. Solo en su primer fin de semana de estreno, la nueva superproducción de Marvel distribuida por Disney ha recaudado 205 millones de dólares en Estados Unidos y 438 millones en todo el mundo. ‘Deadpool & Lobezno’ se ha convertido, en solo un fin de semana, en la sexta película más exitosa de 2024.

‘Deadpool & Lobezno’ ha sido noticia también por su banda sonora, pues en una de sus escenas suena una canción tan difícil de licenciar como ‘Like a Prayer‘ de Madonna. Muchos no lo han conseguido.

Otros éxitos que incluye la banda sonora de ‘Deadpool & Lobezno’ son ‘I’m with You’ de Avril Lavigne o ‘You’re the One that I Want’ de John Travolta. Pero son otros dos clásicos los que se están llevando el gato al agua. Sobre todo uno.

‘Bye Bye Bye’ de *NSYNC se usa en la primera escena de ‘Deadpool & Lobezno’ y acaba de subir al puesto 11 de las canciones más escuchadas en todo el mundo, tras debutar en el 16. ‘Bye Bye Bye’ vuelve a ser uno de los mayores éxitos del momento, más de 20 años después de su estreno.

También tienen motivos de celebración los Goo Goo Dolls, cuyo ‘Iris’ suena en ‘Deadpool & Lobezno’ en una impresionante escena rodada a cámara lenta. ‘Iris’ ha llegado al puesto 32 del global de Spotify, aunque después ha caído fuera de las 50 primeras posiciones.

Aunque ‘Deadpool & Lobezno’ sigue lógicamente liderando la taquilla mundial, el resto de canciones de su banda sonora no ha corrido la misma suerte que estas dos, ni siquiera ‘Like a Prayer’ a pesar de aparecer también en otra de las mejores escenas de la cinta, si no la mejor. Al menos, este es el caso… de momento.