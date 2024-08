Griff / Vertigo

De la sensación de mareo emocional que pueden causar las primeras experiencias sentimentales nace el concepto de ‘Vertigo’, el álbum debut de Griff. La artista británica muestra al fin su carta de presentación oficial tras unos estelares primeros pasos en la industria musical. La pandemia frenó ligeramente esos grandes planes que buscaban convertirla en una mediática estrella del pop pero, gracias a su contrato con Warner, no evitó que aun así formara parte de las giras de artistas tan consagrados como Dua Lipa, Ed Sheeran, Coldplay, o en una fecha del Eras Tour de Taylor Swift en Londres.

Ahora, tres años más tarde de que ganara el Rising Star Awards en los premios BRIT, por encima de Pa Salieu y Rina Sawayama, ha llegado el momento de materializar esas promesas y convertirlas en realidad. ‘Vertigo’ cumple ese cometido a medias. Por un lado, Griff evidencia un carisma que podría hacer de ella una estrella global, pero por otro, las composiciones de este trabajo no poseen ni la fuerza ni la personalidad suficientes para lograrlo.

- Publicidad -

La cantante se ha codeado de varios productores expertos en pop comercial como Mura Masa o Lostboy, que ha trabajado con Kylie Minogue (en su ‘Padam Padam’), Rita Ora, Ava Max o Little Mix, entre muchos otros. Aunque prácticamente en todas las canciones tanto la propia Griff como Sam Tseng están también acreditados como productores. El sonido es limpio y cuidado, utilizando las fórmulas del género de manera efectiva y consiguiendo melodías pegadizas como en la muy Taylor Swift pista homónima.

La sombra de la cantante más exitosa del mundo es alargadísima, y Griff es una de sus pupilas predilectas. Su influencia aquí está en todas partes: tanto en la estética sonora como en las estructuras o las letras. Algo que no es negativo per se, ya que la voz de la británica sí se distancia bastante de la tonalidad y cadencia de su ídolo, por lo que el resultado no se siente tan falto de visión como el de otros de los jóvenes nuevos artistas graduados con honores en la escuela swiftiana, véase Gracie Abrams.

- Publicidad -

En ‘Vertigo’, son principalmente las interpretaciones vocales lo que más destacan, pero también hay algún atisbo de sensibilidad pop que sigue manteniendo viva la esperanza de cara al futuro, como en la juguetona progresión de la electrónica ‘Cycles’ o en la sencillez de la balada ‘Astronaut’, que pese a no inventar nada nuevo, aporta un punto sentimental que le sienta muy bien al álbum. En ‘Miss Me Too’, Griff entrega un estribillo eufórico, claramente influido por su experiencia actuando en grandes estadios, en una canción con verdadero potencial de hit.

Sin embargo, el mayor lastre que encuentra el debut de la cantante es que casi todo es un deja-vu sonoro. Las canciones caen a menudo en un terreno neutral y genérico, en el que ni molestan ni entusiasman. Hay momentos en los que Griff muestra su potencial, especialmente como vocalista, pero aún no ha encontrado un estilo propio. ‘Vertigo’ no consigue disipar la promesa, pero todavía parece muy lejano ese golpe definitivo que le haga competir con las élites del pop.