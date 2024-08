Adele brilla en el inicio de su residencia en Múnich

Adele ha iniciado su serie de conciertos exclusivos (o «residencia») en Múnich, Alemania, un total de 10 fechas que abarcan desde el 2 hasta el 31 de agosto. El estadio en el que está cantando Adele en Múnich ha sido diseñado y construido para la ocasión y se espera acoja unas 74.000 personas por noche, por supuesto venidas de Alemania y de otras partes del mundo.

El concierto planteado por Adele para Múnich es parecido al de ‘Weekends with Adele’, su show en Las Vegas, pues igualmente incluye «humo, fuego, confeti y juegos artificiales», además de «probablemente la pantalla de vídeo más grande de la historia», relata Billboard.

- Publicidad -

El tracklist de Múnich presenta alguna diferencia notable, por ejemplo, ‘Rolling in the Deep’ cierra, en lugar de ‘Love is a Game’, y Adele recupera ‘Chasing Pavements’, su primer single, que no cantaba en vivo desde hacía 7 años. Otra canción rescatada es ‘All I Ask’, un baladón co-escrito por Bruno Mars.

Es asombroso ver a Adele cantar ‘Love in the Dark’ -entre otras canciones- acompañada de una orquesta, frente a muchas decenas de miles de personas más de las que caben en el Caesars Palace, y al aire libre.

- Publicidad -

Aunque parte de la gracia del show ha vuelto a recaer en el humor y la espontaneidad de Adele. En la primera fecha se coronó describiendo el origen de ‘Someone Like You’: «La escribí en el peor momento de vida. Ojalá hubiera sabido que las cosas se iban a poner peor». Y en la segunda fecha ha interrumpido el show para emitir la carrera femenina en los Juegos Olímpicos.

Cabe recordar que la residencia de Adele en Múnich no significa el fin de su otra residencia en Las Vegas, sino un parón de verano.

ADELE SINGING CHASING PAVEMENTS FOR THE FIRST TIME AFTER 7 YEARS OMG pic.twitter.com/E8QkUq3dZl — pop culture gal (@allurequinn) August 2, 2024

- Publicidad -

when adele sang the lyrics, “but i want to live and not just survive” and everybody went on mute? oh they were gagged! pic.twitter.com/dgZq7VY8jc — fran sainz⁵⁵🍷 (@adeledrinkswine) August 3, 2024

Adele bursts into tears as 80,000-people-crowd chants “Someone Like You”. #AdeleInMunich pic.twitter.com/kweSVgUjJ7 — Adele Stats (@StatsAdele) August 3, 2024

Adele sings ‘Flowers’ by Miley Cyrus tonight at her Munich Stadium Show. pic.twitter.com/xlN5ijFrPq — Miley Cyrus Updates (@MileyCyrusBz) August 3, 2024

Adele volvió a cantar 🎤 “𝐀𝐥𝐥 𝐈 𝐀𝐬𝐤”, repito, volvió a cantar “All I Ask”. pic.twitter.com/sD71XeLstb — Julio Núñez (@julioamx) August 3, 2024

Adele performs "When We Were Young" 🤍 pic.twitter.com/EgCvkuZklK — Adelettes (@Adelettes2) August 3, 2024

Adele being a comedian at her opening night of Munich😭 pic.twitter.com/GntvxTB9Vo — caryssa (@dellyfromdablok) August 3, 2024