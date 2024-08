El folk de vanguardia de Martha Skye Murphy embelesa en ‘Need’

Martha Skye Murphy es una veterana de la industria aunque no lo parezca. Lo es necesariamente al haber colaborado con Nick Cave desde que era niña. A los 9 años, Martha Skye Murphy cantó en la banda sonora de ‘Propuesta de muerte’, la película de John Hillcoat de 2005, y después, en 2013, siguió trabajando con Cave, haciendo coros en su disco de 2013, ‘Push the Sky Away‘.

Nacida en el sur de Londres, Skye Murphy viene de una familia de músicos: su padre es fotógrafo y su madre diseñadora. Y, quizá por amor al arte, al venirle de familia, no se ha apresurado en publicar su primer disco, que ha salido este año.

- Publicidad -

En ‘Um’ Skye Murphy ofrece una colección de intensas canciones basadas en el piano que juegan con el jazz, el pop de cámara o la electrónica. La voz de Skye Murphy, aguda y susurrada, recuerda a la de Anja Garbarek, pero la música se puede vincular con la de Julia Holter, más bien.

Una de las pistas destacadas de ‘Um’ es ‘Need’, una preciosa balada que encapsula el sonido del disco con su oscura atmósfera, mezclando piano y guitarras cercanas al country, y después un extraño arreglo de sintetizador que cae en picado. ‘Need’ es folk de vanguardia, hecho en nuestro tiempo.

- Publicidad -

En colaboración con el cantante Roy Montgomery, Skye Murphy canta en ‘Need’ sobre el amor como necesidad. Mientras las estrofas de ‘Need’ dibujan escenas cotidianas («juegas con mi pelo», «estoy sentada en la silla del cirujano», «comes cordero») o invitan a la reflexión… o a la confusión («creo que quieres un bebé», «rompo las cosas de manera hermosa»), el estribillo se basa en un quiasmo que dice «necesito que necesites que yo te necesite» y, en su sencillez, no puede ser más romántico.