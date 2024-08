Así suena lo próximo de Rosalía, que solo sabe «servir»

Rosalía ha dado a sus fans lo que más querían en su último Instagram Live. La cantante de ‘MOTOMAMI’, además de confirmar que sí se ducha («La gente siempre me dice que no me ducho porque tengo el pelo rizado») y que tiene una raíz «siempre impoluta», ha hecho un adelanto de nueva música.

Después de los lanzamientos de ‘TUYA’ y ‘Oral’, junto a Björk, no hemos sabido nada sobre los próximos movimientos musicales de la catalana. El snippet que ha mostrado en directo muestra una canción que oscila entre el trap y el reggaetón y en la que Rosalía no para de lanzar barras autorreferenciales en su flow marca de la casa, asegurando, por ejemplo, que tiene una «energía inmaculá'».

La línea que más destaca es la que llega antes del pre-estribillo: «Puta, soy la Rosalía, solo sé servir». Justo cuando la canción llega a su clímax, cambiando de estilo y virando hacia un sonido más hyperpop, Rosalía se da cuenta de que está enseñando demasiado: «Uy, espera, hasta aquí hemos llegado». «Este es el preview cariño, es todo lo que podemos enseñar hoy», cuenta a sus fans entre risas.

Rosalía plays new music on Instagram Live. https://t.co/SUHrJnnGjx — Pop Crave (@PopCrave) August 6, 2024

.@Rosalia aclarando que sí se ducha en su live de instagram. pic.twitter.com/iPnRHAnlJY — fey.mp3 (@rosaliarepa) August 6, 2024