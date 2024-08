Charli xcx celebra su cumpleaños con Billie, Lorde, Furtado, Rosalía, Tove Lo…

A la lista de momentos icónicos que está dejando la era ‘BRAT‘ de Charli xcx se acaba de sumar la fiesta de cumpleaños de la propia Charli xcx, a la que ha acudido media industria del pop, como informa Vulture.

Charli ha celebrado su 32º cumpleaños a la vez que ha estrenado el remix de ‘Guess‘ con Billie Eilish. ‘Guess’ puede dar a Charli su primer número 1 en Reino Unido en muchos años.

Eilish ha sido una de las personas invitadas a la fiesta que Charli ha celebrado en Los Ángeles, a la que también ha asistido la invitada en el remix de ‘Girl, so confusing’, Lorde. Ambos remixes han sonado en la fiesta y tanto Billie como Lorde los han cantado junto a Charli a pleno pulmón.

En un selfie que mejora aquella pesadilla de los Oscar de hace unos años, Charli ha posado en su fiesta junto a Nelly Furtado, Tove Lo y Lorde. Con la visita de otra estrella invitada, Cobrasnake, se confirma que el indie sleaze ha vuelto.

Aunque probablemente la visita más comentada a la fiesta ha sido la de Rosalía, que se ha personado al cumpleaños de Charli con un ramo de flores lleno de cigarrillos y marihuana. Tampoco han faltado en la fiesta Sabrina Carpenter, Rachel Sennott, Glen Powell o Anya Taylor-Joy.

Billie and @charli_xcx dancing to the 'Guess' remix at her birthday party in Los Angeles, California last night! 💚 📸: seansartaccount pic.twitter.com/aoBbGpQqfx — Billie Eilish Tours (@billieeilishtrs) August 4, 2024

Lorde and Charli XCX dancing to “Girl, so confusing” at Charli’s birthday party. pic.twitter.com/gOjSntQxCH — Lorde Updates (@LordeUpdatesBR) August 4, 2024

E o “Indie Sleaze” voltou com tudo!

A @charli_xcx chamou o Cobrasnake para fotografar o aniversário dela ontem. O Cobrasnake foi o cara responsável por popularizar a fotografia de festa ali entre os 00s-2010s. As fotos do aniver estão nesse link: https://t.co/wc9m8uNuK9 pic.twitter.com/JZ26NIaHyx — COBAT (@artcobat) August 4, 2024

rosalía gifting charli xcx a bouquet with cigs for her birthday. pic.twitter.com/0ZybbSxJfG — henri (@godgatica) August 4, 2024