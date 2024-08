St. Vincent elige ‘Daughters’ de John Mayer como la peor canción de la historia

St. Vincent odia a John Mayer. Así lo ha compartido en una reciente entrevista en Kerrang!, en la que Annie Clark ha repasado las canciones que han tenido más impacto en su vida. Al ser preguntada por la peor canción jamás escrita, no dudó en responder ‘Daughters’ de John Mayer. «Es horriblemente sexista», respondió la artista estadounidense.

‘Daughters’ es una de las canciones más aclamadas de Mayer. Incluida en el disco ‘Heavier Things’ (2003), el tema se llevó el Grammy a Canción del Año en 2005. Aun así, St. Vincent la ha elegido como la peor canción de la historia. «Finge ser una canción de amor, pero es realmente retrógrada y sexista. La odio… Es profundamente misógina, lo cual estaría bien si lo reconociese, pero se hace pasar por una dulce», contó Clark.

- Publicidad -

La autora de ‘All Born Screaming’ también habló sobre la canción que le recuerda al colegio (‘Bull In The Heather’ de Sonic Youth), la canción que pondría en su funeral (‘Sleepwalk’ de Santo & Johnny) y la canción que siempre consigue levantar sus ánimos (‘Automatic’ de The Pointer Sisters).