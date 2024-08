La ciudad de Torremolinos celebrará otra edición de Canela Party los próximos 21, 22, 23 y 24 de agosto. Los horarios ya están disponibles, libres de solapaciones. De momento, queda el 15% de los abonos generales sin vender, a un precio de 99 euros más gastos de gestión.

En cuanto a las entradas de día, está disponible el 30% de los tickets para el jueves, el 50% para el viernes y el 25% para el sábado. Los abonos para jueves y viernes cuestan 55 euros más gastos de gestión, mientras que los del sábado están a 60 euros más gastos. Un año más, el miércoles la entrada es gratuita con previa invitación, a no ser que ya tengas tu abono o entrada de día, que ya será gratuita de por sí.

Miércoles 21 de agosto

JARL

19:10 Amigas Íntimas

20:40 Monteperdido

22:20 Deeper

00:10 The Tubs

FISTRO

20:00 La Culpa

21:30 Adiós Amores

23:15 Los Punsetes

01:05 La Plata

Jueves 22 de agosto

JARL

19:10 El Fin del Mundo

20:40 Viva Belgrado

22:35 Curtis Harding

00:35 Standstill

02:20 Margarita Quebrada

FISTRO

18:30 Meeky

19:55 Bar Italia

21:40 Israel Fernández, Lela Soto y Frente Abierto

23:30 Big Thief

01:30 Slift

Viernes 23 de agosto

JARL

19:15 Finale

21:00 Militarie Gun

22:45 Wednesday

00:30 Metz

02:25 Gilla Band

FISTRO

18:30 Orina

20:05 Lisabö

21:50 Cloud Nothings

23:40 Protomartyr

01:35 Model/Actriz

03:10 Dame Area

Sábado 24 de agosto

JARL

19:10 Prison Affair

20:20 Cala Vento

22:05 The Lemon Twigs

23:55 Triángulo de Amor Bizarro

01:40 Sheer Mag

03:15 Show Me The Body

FISTRO

18:30 Yawners

19:45 Snooper

21:15 Home Front

23:00 Superchunk

00:50 Crack Cloud

02:25 Ibibio Sound Machine

04:00 VVV [Trippin’you]