Travis Scott, detenido en París por agredir a un guarda

Travis Scott ha sido detenido en París después de agredir a un guarda de seguridad en un hotel, informa NME vía The Independent. Según este medio, Travis Scott se encontraba en estado de embriaguez en el momento de los hechos. En declaraciones a The Mirror igualmente recogidas por The Independent, Travis se encuentra bajo custodia policial mientras «se le pasa el pedo».

Según las fuentes citadas, los empleados del hotel George V llamaron a la policía para detener a Scott por agredir a un «guardia de seguridad». Este guardia fue presuntamente agredido en el momento en que intentaba «separar a Travis Scott de su propio guardaespaldas». Fuentes policiales aseguran que, cuando Scott fue llevado bajo custodia, «no se encontraba en condiciones para que se le hiciera ninguna pregunta».

- Publicidad -

Esta es la segunda vez en el verano que Travis Scott es detenido por agresión. Fue el pasado mes de junio cuando Scott vivió una situación parecida en Miami.

Travis Scott se encuentra en París apoyando a la delegación de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos, como tantos artistas estadounidenses.

- Publicidad -

Travis, acaba de actuar en España, en dos conciertos que han incumplido la normativa acústica del WiZink Center, motivo que le ha valido una reprimenda pública por parte del recinto madrileño.