JPEGMAFIA / I Lay Down My Life For You

Desde hace una década la experimental mezcla de rap, metal y electrónica de JPEGMAFIA es una de las más innovadoras de la música actual. Hasta Kanye West se ha dado cuenta, pues ha contado con los servicios de Barrington DeVaughn Hendricks para la producción de ‘Vultures 2’. En este momento, el pupilo se convertía en maestro, pues Kanye es desde siempre la gran influencia de JPEGMAFIA. Y se nota en cada uno de sus discos, sobre todo en el que firmó en 2023 junto a Danny Brown, ‘Scaring the Hoes’, una auténtica sobrada de hip-hop experimental de primer nivel, que se cuenta entre los discos mejor valorados de ese año.

Con su nuevo trabajo publicado por sorpresa, el quinto en total, JPEGMAFIA pule detalle y entrega su disco más accesible sin renunciar a su afán experimental ni sus ganas de agitar expectativas. ‘I Lay Down My Life For You’ es uno de esos discos que fluyen de manera frenética -o errática- y que, no contentos con sorprender a cada segundo, deciden además ir más lejos que muchos.

De la biografía de JPEGMAFIA llama la atención que el artista ha servido en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, y él mismo reflexiona sobre su etapa militar en ‘Exmilitary’, un corte dividido en dos partes, entre el rap ufano y el screamo, en el que Peggy -así le llaman sus fans- se vuelve a posicionar en contra de la policía y critica -veladamente- la venta de armas de Estados Unidos a otros países. También separada en dos segmentos diferenciados, ‘New Black History’ con Vince Staples parece inspirada en aquella etapa de la vida de JPEGMAFIA, por su agresividad a lo Death Grips.

Pero que ‘I Lay Down My Life For You’ pasa de un extremo a otro es evidente en todo el álbum. En un lado JPEGMAFIA puede mezclar guitarras metaleras, baterías industriales y tecno, como hace en la brutal ‘SIN MIEDO’, una de varias canciones del álbum en las que JPEGMAFIA señala a quienes copian su estilo o a sus propios fans por estar obsesionados con él. En otro lado, las cuerdas más románticas de la era dorada de Hollywood se apoderan de cortes como ‘either on or off the drugs’, que se basa en el ritmo de una canción de soul generada por inteligencia artificial; o ‘loop it or leave it’. Me dicen que Inflo está metido en el proyecto y me lo creo.

En la confluencia de estos dos conceptos sonoros sobresale la obra maestra del disco, ‘don’t rely on other men’, que, mezclando rap, hair metal, ráfagas de tecno y cuerdas majestuosas, emprende un viaje hacia el Olimpo. Aquí, cuando Peggy rapea que “nos podemos ocupar del asunto a la manera de los veteranos”, el artista impone. Y cuando afirma que “no se va a ir a ningún lado”, después de escuchar esta impresionante producción, es imposible no quedar completamente convencido.

‘I Lay Down My Life For You’ también es un álbum personal y vulnerable de JPEGMAFIA. En ‘Jihad Joe’ Peggy rapea literalmente que no se respeta a sí mismo, pero en el álbum plantea otras cuestiones con las que debe lidiar, como su consumo de drogas, su incapacidad para confiar en sus parejas, su soledad, su vínculo con la política estadounidense como ex militar o la toxicidad de las relaciones parasociales. La influencia del cristianismo se hace patente en el mismo título del disco, una referencia de la Biblia, y hay un tema en el tracklist llamado ‘don’t put anything on the bible’ que, interpretado por la cantante Buzzy Lee (sí, la hija de Steven Spielberg), toma una forma de folk psicodélico y se basa en una preciosa melodía.

Es otro ejemplo del componente impredecible de ‘I Lay Down My Life For You’, un trabajo en el que Peggy afronta sus demonios de manera tan caótica y volátil como caótica parece ser su propia cabeza. Pero, sobre todo, ‘I Lay Down My Life For You’ es un derroche de estilo, excelentemente expuesto en la también psicodélica ‘I’ll Be Right There’, que samplea ‘Don’t Walk Away’ (1992) de Jade y definitivamente vuelve a poner la “creatividad en el mapa”. No cabe duda de que es así, escuchando este disco.