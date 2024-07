Quién es JPEGMAFIA y por qué tiene el disco más aclamado de 2023

JPEGMAFIA puede tener entre manos uno de los mejores discos de 2024. El rapero y productor estadounidense es uno de los talentos más deslumbrantes del panorama alternativo y uno de los favoritos de la crítica. ‘SCARING THE HOES’, su disco colaborativo con Danny Brown, es el mejor valorado de 2023 en Rate Your Music, justo por delante del ‘Javelin’ de Sufjan Stevens. ‘SIN MIEDO’ marca un camino diferente y excitante de cara a su nuevo LP. Es la Canción del Día.

Barrington DeVaughn Hendricks empezó a rapear sobre sus propios beats porque, en sus palabras, «absolutamente nadie los quería». El tiempo le ha dado la razón, convirtiéndose en uno de los productores más sorprendentes del hip hop actual, hasta el punto de recibir la llamada de Kanye para colaborar en la producción de ‘VULTURES’. A lo largo de su carrera ha dejado piezas tan singulares como su cover de ‘Call Me Maybe’ o la camaleónica ‘Jesus Forgive Me, I Am A Thot’ («Jesús perdóname, soy una puta»).

Siempre desde lo alternativo, poco a poco Peggy ha ido seduciendo a una audiencia más grande. ‘SIN MIEDO’ demuestra un cambio de enfoque en su producción, incorporando elementos de tecno y club en su conocido estilo de rap. De alguna forma, consigue mezclar todo esto con unas guitarras de hard rock y un machacón sample de ‘Hoochie Mama’ de 2 Live Crew («Big booty hoes, up wit it») de forma exitosa. ‘don’t rely on other men’, el primer single de su próximo LP, seguía la misma línea.

Peggy también es conocido por sus estrafalarias letras y ‘SIN MIEDO’ no es diferente. «Puesta de todas estas drogas / Coca en su culo, RIP Aaron Carter», canta el rapero de Nueva York con su pasmosa energía. JPEGMAFIA pasará por la Sala Apolo de Barcelona el próximo 24 de enero, su única parada en España en 2025, como parte de la gira mundial ‘Lay Down My Life’.