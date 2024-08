Céline Dion afea a Trump su uso de ‘My Heart Will Go On’

Donald Trump sigue defendiendo su candidatura a la presencia de Estados Unidos y hoy sábado 10 de agosto ha ofrecido un mítin en Montana junto a su número dos, el aspirante a vicepresidente J.D. Vance. Durante el mítin se ha hecho uso de una actuación en vivo de ‘My Heart Will Go On’ de Céline Dion, por alguna razón.

El uso de ‘My Heart Will Go On’ en un mítin de Trump ha provocado confusión en redes, pues parece un reconocimiento por parte de Trump de que su campaña electoral se está «hundiendo como el Titanic» tras la irrupción de Kamala Harris en la carrera presidencial.

- Publicidad -

Céline Dion no está nada contenta con el uso que la campaña de Trump ha hecho de su canción insignia y también de su imagen proyectando su interpretación en directo, y su equipo ha emitido un comunicado en el que tajantemente niega haber autorizado a Trump el uso de ‘My Heart Will Go On’.

«Hoy, el equipo de management de Céline Dion y su sello discográfico, Sony Music Entertainment Canada Inc., ha sido informado dEl uso no autorizado del vídeo, la grabación, la actuación musical y la imagen de Céline Dion cantando ‘My Heart Will Go On’ en el mítin de Donald Trump y J.D. Vance en Montana. De ninguna manera esto se ha autorizado y Céline Dion no aprueba este ni ningún uso (que se haga de la canción)».

- Publicidad -

El equipo de Céline Dion, no contento con haber criticado a Trump por el uso de una canción de la artista, también ha expresado su desconcierto por el hecho de que ‘My Heart Will Go On’ haya sido la elegida, terminando su comunicado con un breve inciso: «…y, en serio, ¿ESA canción?'»