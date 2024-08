Adiós a Gena Rowlands

Gena Rowlands, leyenda del cine independiente de Estados Unidos y actriz predilecta del director John Cassavettes, con el que estuvo casada, ha fallecido a los 94 años en su residencia de Indian Wells, California, después de cinco años viviendo con Alzhéimer, enfermedad que ella misma interpretó en uno de sus últimos personajes, el de Allie, en la película dirigida por su hijo Nick Cassavettes ‘El diario de Noa’ (2004).

Con John Cassavettes -con el que estuvo casada desde 1954 hasta la muerte del director en 1984- Rowland dio vida a sus personajes más queridos, como el de Myrtle Gordon en ‘Opening Night’ (1977), encarnando a mujeres de mediana edad emocionalmente complejos, fuertes e independientes a la par que vulnerables y atormentados. Con sus papeles en ‘Una mujer bajo la influencia’ (1974) y ‘Gloria’ (1989), Rowland recibió sendas nominaciones a los Oscar. En total, con Cassavettes, Rowlands rodó diez cintas.

Durante su matrimonio, Rowlands y Cassavettes formaron una de las parejas de oro del cine independiente de Estados Unidos durante los 70 y 80. Cassavettes, detrás de la cámara, y Rowlands, delante, fueron pioneros en apostar por un cine independiente realista y crudo que rechazaba el estilo de las grandes producciones de Hollywood y ponía el foco en la sutileza de los sentimientos de sus protagonistas.

El cine de Cassavettes y, concretamente, el trabajo de Rowlands en sus películas ha inspirado diferentes obras en los últimos tiempos. Róisín Murphy se inspiró en Rowlands en la era ‘Hairless Toys’ (2015). Además, ‘Opening Night’ dio título a una canción de Jessica Pratt, mientras en la película ‘Estoy pensando en dejarlo‘ (2020) de John Kaufman se dedicaba una escena a analizar el papel de Rowlands en ‘Una mujer bajo la influencia’.

Pero Rowlands no solo trabajó con Cassavettes y en ‘Another Woman’ (1988) de Woody Allen interpretó otro de sus mejores y más aclamados personajes. Su último papel en una película fue en 2014, en ‘Six Dance Lessons in Six Weeks’.