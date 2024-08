Halsey es «musa» y «mártir» en su single más grunge y poético

Halsey está creando cada vez más hype de cara a su quinto disco a base de interesantes singles. Después de ‘The End’ y ‘Lucky’, ‘Lonely is the Muse’ es otro gran añadido a la colección. Esta vez, a través del grunge y la poesía, Halsey se convierte en una musa martirizada en nombre del arte y regala una de sus interpretaciones más intensas.

«He pasado años haciéndome guay / Y en un solo segundo, tú puedes hacer desaparecer una década de esfuerzo», canta Halsey en las primeras líneas de la canción. ‘Lonely is the Muse’ comienza como una balada entre el emo y el grunge que va subiendo la intensidad poco a poco hasta dejarse la garganta en los últimos instantes del tema: «Y cuando acabes, me puedes descartar / Como siempre hacen los otros», entona en el último estribillo.

El día posterior al lanzamiento del tema, Halsey publicó en su cuenta de Tumblr que ‘Lonely is the Muse’ fue escrita como un poema que luego decidió convertir en canción. De hecho, el poema tiene estrofas exclusivas. El foco de la canción está en el estribillo, en el que Halsey asegura que siempre supo que era «una mártir» y que «Jesús lo era también». Sin embargo, ella fue construida con «piezas especiales» para «cualquiera que decida que soy útil».

En el apartado visual, incluida la portada del single, Halsey da otro significado a los conceptos de musa y mártir subiéndose encima de la tumba de Victor Noir, un joven periodista asesinado por un sobrino de Napoleón y reconvertido en símbolo de fertilidad. Ubicada en el cementerio de Père-Lachaise en París, la estatua de Noir es famosa por la leyenda que dice que cualquier mujer que desee quedarse embarazada debe tocar el pene de Noir para cumplir su deseo. Digamos que Halsey está haciendo algo más que tocar su entrepierna.