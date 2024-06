Halsey revela graves problemas de salud en ‘The End’

Halsey anuncia nuevo álbum, el primero tras el excelente ‘If I Can’t Have Love, I Want Power‘ que co-produjeron Nine Inch Nails. “Como habréis adivinado, he escrito un nuevo álbum. Pero necesitaba un tiempo para pensar cómo decir lo que necesitaba decir. Hay mucho que voy a revelar en este disco, pero tenéis que saber algo de la historia primero”.

Continuba: “Así que antes del caos y el confeti de los grandes singles y lanzamientos del disco, solo necesito deciros, queridos amigos, por qué todo importa esta vez. Sacaré nueva canción el 4 de junio y es solo para nosotros. Empecemos por EL FINAL”. Como se rumoreaba, el primer tema que podemos escuchar se llama ‘THE END’ y no es el primer single propiamente dicho, sino un tema que explica el disco.

En la letra de ‘THE END’, Halsey habla explícitamente de sus problemas de salud durante los últimos años. Aparecen hospitales y doctores en la letra («cada 2 años me dicen que estoy enferma»), así como frases tan explícitas como “hay veneno en mi cerebro y en mi sangre” y “si supieras que es el fin del mundo, ¿me querrías como a un bebé? ¿me abrazarías en la oscuridad?”.

A su vez, en Instagram ha posteado un vídeo en el que asegura que tiene suerte de estar viva. Entre las cuentas etiquetas aparecen una relacionada con el lupus y otra con la leucemia y los linfomas.



Según comentan sus fans en Popjustice, el nuevo disco de Halsey se rumorea que está influido por el soft-rock y grupos como Paramore. Una playlist de influencias apunta más bien a los 70 con gente como Fleetwood Mac, Simon & Garfunkel, Joni Mitchell, Carole King, Nick Drake, Vashti Bunyan y Elton John.