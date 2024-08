Manolo Martínez, de Astrud, aclara el futuro de la banda

Hace un año, Manolo Martínez colaboró en el podcast REVELACIÓN o TIMO dejando la abierta puerta a un regreso de Astrud: «Quizá haya disco de Astrud el año que viene, quizá nunca». Sin un lanzamiento a la vista, Martínez ha concedido una extensísima entrevista a El Correo en la que repasa toda su carrera y comparte todo tipo de pensamientos sobre sus letras, canciones y el futuro de Astrud.

«Doy mis clases, escribo artículos e intento publicarlos. Ese es mi día a día», asegura Manolo Martínez al principio de la entrevista, ya como doctor en Filosofía y docente de la Universidad de Barcelona. Trece años después del «fin» de Astrud, Martínez ha compartido sus impresiones sobre su trabajo en la banda, desde lo «orgulloso» que se siente de ‘Mi fracaso personal’ o de la deriva semi comercial de ‘Gran fuerza’.

- Publicidad -

‘Cambio de idea’, ‘Minusvalía’ y ‘Hay un hombre en España’ son algunas de sus canciones favoritas del grupo, mientras que otras como ‘Riqueza mental’, que «no tiene mucha gracia», o ‘Acordarnos’, que «tampoco está bien resulta», son las que le provocan mayores dudas.

Martínez declara que si Astrud hiciese una gira hoy en día sería con «un punto más ‘remember’, en plan vuelven Los Pecos»: «A mí me daría pena, pereza y no sé si hace falta o si estaría guay», apunta. Aun así, no cierra la puerta a una reunión de la banda.

- Publicidad -

Ante la pregunta de si hay alguna posibilidad de volver a lanzar música como Astrud, Martínez lo tiene claro: «Yo siempre respondo lo mismo, que es que sí, pero creo que solo si hay canciones nuevas», asegura. Sin embargo, también aclara que lo más probable es que no suceda: «La experiencia de los últimos catorce años lo que me hace sospechar es que no lo voy a hacer, pero si pasara, si de pronto encontrara el hueco en mi vida para hacer esas canciones, me parecieran chulas, pues sí, yo creo que haríamos ese EP y una pequeña gira y yo me lo pasaría bien».