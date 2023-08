Astrud, como grupo de culto

El podcast de JENESAISPOP, REVELACIÓN o TIMO, está de vacaciones, pero compartimos el segundo de los especiales de verano, tras el dedicado a los Smiths. Y hay relación, pues Morrissey ha sido una de las grandes obsesiones de Astrud.

Creado en Barcelona a mediados de los 90 por Manolo Martínez y Genís Segarra, el dúo despuntó en el underground español de la época tras su primer EP en Acuarela y el posterior fichaje en Chewaka/Virgin. Sus melodías únicas, inteligentes letras llenas de aristas y su producción primero electropop y después más clásica, conquistaron a miles de seguidores. Un grupo de gente quizá pequeño para las expectativas de Virgin, pero increíblemente fiel, que dura hasta hoy, años después de la separación de Astrud. O de lo que entendemos por la misma.

En este episodio del podcast debatimos sobre si el grupo era indie o no indie, LGTB+ o no LGTB, raro o no raro, comercial o experimental, o sobre si han separado o no. Hablamos de sus cuatro discos de estudio, y también de alguna curiosidad como el recopilatorio ‘Algo cambió’ o aquella banda sonora loca que hicieron y que incluyó un tema llamado ‘Yo he comido caca’.

El segundo disco de Astrud, 'Gran Fuerza', aparece en el libro 'Un viaje por 200 discos clave del siglo XX' autoeditado por JENESAISPOP, entre otras razones, dada la mordacidad de sus letras sobre parejas tóxicas, mucho antes de que se hablara tanto de la toxicidad en las relaciones de pareja.

* La grabación de este podcast se produjo hace un par de meses, el 29 de mayo, por lo que un par de comentarios anacrónicos aparecen al final del mismo. Tampoco nos da tiempo a comentar la muerte de Astrud Gilberto, pues esta se produjo una semana después, el 5 de junio.