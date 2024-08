Bebe Rexha, vetada de un vuelo por hablar en albanés

Bebe Rexha no gana para disgustos. La cantante de ‘Bebe’ fue vetada ayer de un vuelo tras lo que ha descrito como un «crimen de odio» por su ascendencia albanesa. Así lo ha contado en los Stories de Instagram.

La storie de la cantante la mostraba en el aeropuerto de Múnich asegurando, entre lágrimas, que un guardia de seguridad no le había dejado subir a su vuelo de Lufthansa: «He sido amenazada porque pensaba que el guardia de seguridad era albanés. Hablé con él en albanés preguntando donde podía conseguir mi ticket y ahora me está vetando del vuelo», escribió Rexha.

En otra publicación, la cantante describió lo ocurrido como un «crimen de odio por ser albanesa»: «No me dejaba saber su nombre. Ha continuado abusándome mentalmente para hacerme sentir que él tenía más poder del que tenía». Esta continuó asegurando que «ninguna de las mujeres» de Lufthansa intervino de ninguna manera.

Bebe Rexha says she’s being threatened at the airport for speaking Albanian:

“I've been threatened because I thought the security agent was Albanian. I spoke to him in Albanian asking where to get my ticket and now he is banning me from the flight.” pic.twitter.com/HgeOLVKj0h

— Pop Crave (@PopCrave) August 17, 2024