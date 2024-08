El salto de Chappell Roan: 6 nuevos viejos éxitos

El disco de Chappell Roan ha alcanzado finalmente el número 1 en Reino Unido este verano, con motivo de su reedición física. Hoy mismo asciende al puesto 2 en Estados Unidos, un nuevo máximo para un álbum irónicamente titulado ‘The Rise & Fall of a Midwest Princess‘.

El exitazo de un single posterior al álbum, ‘Good Luck, Babe!‘, a todas luces una de las mejores canciones de 2024, ha relanzado su disco debut oficial, aupando a las listas hasta 6 de sus 9 sencillos. Ni cuando apostamos por ‘The Rise & Fall of a Midwest Princess’ como uno de los mejores discos de 2023 (puesto 68 en nuestro Anuario, sí, nos quedamos muy cortos), vaticinamos que el destino de Chappell Roan sería tan exitoso. Y el caso es que se ha construido en base a una estética cuidada, unas apariciones en festivales y shows de televisión estratégicas y, sobre todo, claro, la valía de su repertorio.

HOT TO GO!

Hay cencerros en ‘Super Graphic Ultra Modern Girl’, mucho potencial en ‘Naked in Manhattan’ y todo un bop en el tema in crescendo final del largo, ‘Guilty Pleasure’. Pero es en el electropop puro y duro desde el segundo 1 donde Chappell Roan parece sentirse como pez en el agua. Es algo que podemos comprobar en ‘HOT TO GO!’. ‘Good Luck, Babe!’ aparte, ha terminado resultando su mayor hit, pues ha alcanzado el número 17 del Billboard Hot 100 y el top 23 en Reino Unido, sumando ya más de 220 millones de streams. Curiosamente, fue el 9º tema de adelanto del álbum, eso sí, el último antes de que saliera el disco. Uno de los temas escritos junto a Daniel Nigro (Olivia Rodrigo, Sky Ferreira, Kylie, Caroline Polachek), se inspira en el sueño de Chappell Roan de convertirse en animadora, lo que le parecía «súper cool y sexy» por mucho que no le encajara en lo personal. También ha definido el tema como un «YMCA pero más gay», aún.



Red Wine Supernova

El segundo éxito más importante del álbum debut de Chappell Roan es ‘Red Wine Supernova’. Con su humor habitual y en un nuevo acercamiento a la cultura LGTBIQ+, lo ha descrito como “la versión chica gay de ‘Champagne Supernova’ de Oasis”. Musicalmente no tiene nada que ver a pesar del prominente uso de guitarras, muy visible incluso en el Late Show donde la presentó rodeada de globos, corazones y lacitos. La letra referencia a Brigitte Bardot en su primera frase, donde habla de una chica “playboy” que le ha “enseñado cosas que no sabía”. La artista se ha identificado como «lesbiana» tras haber salido con hombres.



Pink Pony Club

‘Pink Pony Club’ es el “Mamá, quiero ser artista” de Chappell Roan. O la confirmación de que estamos ante la nueva Lady Gaga (Queen es otro de sus referentes). Aunque menos obvia en su vertiente electro que otros singles de la cantante, más teatrera y ligeramente progresiva, ‘Pink Pony Club’ es sin duda una de las grandes canciones señeras de Chappell Roan. Su letra nos narra la historia de una chica del sur que sueña con sumergirse en la cultura queer para horror de su madre. “He oído que hay un lugar especial en el que los chicos y chicas pueden ser reinas todos los días”, presume al principio de una canción que persiste una y otra vez en su deseo de bailar en un Pink Pony Club imaginario (no, no es el lugar así llamado de Atlanta). La broma ha llegado al puesto 29 del Billboard Hot 100… ¿quién lo habría adivinado cuando se editó por primera vez en 2020, justo después de que la echaran de Atlantic?



Casual

Una de las canciones que más ha sorprendido que haya podido colarse en las listas de singles de manera espontánea es ‘Casual’. En ‘The Rise & Fall of a Midwest Princess’ hay algunas baladas, como la delicada ‘Coffee’, la cincuentera ‘Picture You’ o ‘Kaleidoscope’, a piano. ‘Casual’ es otra de ellas, en este caso sobre una base ambiental, casi trip hop, y amparada en una bonita melodía sobre la que Chappell Roan narraba una relación a distancia durante la pandemia que terminó muy mal. La otra persona le dijo que estaba viendo a alguien más, por lo que la artista se retrata como una «loser» y una «estúpida», por no haberse dado cuenta, al tiempo que le recrimina haber llegado tan lejos en una relación que en realidad no tenía nada de «casual».



My Kink Is Karma

Una de las claves del éxito de Chappell Roan es el cuidado de la composición. Aunque evidentemente sea una artista de pop, sus canciones a veces presentan cierto aura y melodía de cantautora. Lana del Rey, Taylor Swift o incluso alguien tan alejado como St Vincent pueden venir a la mente escuchando temas como ‘My Kink Is Karma’. El tema, que ha llegado a ser número 91 del Billboard, cuenta con un vídeo en el que la artista lucha contra la masculinidad tóxica -ese momento en que arrebata un cigarro de la boca del muchacho- y come Cheetos. Su idea era huir de la belleza típica, para lo que se disfrazó de payaso, adoptando la personalidad del mismísimo “Karma”.



Femininomenon

El 6º tema del disco de Chappell Roan que ha logrado colarse en listas tras el éxito de ‘Good Luck, Babe!’ es ‘Femininomenon’. Es el que mejor expresa su decepción con los hombres, siendo tan explícito como sigue: «Le mandaste fotos, playlists y tuvisteis sexo telefónico, pero desapareció en el momento en que le dijiste «vamos a tomar un café». Estoy tan harta del amor online, no entiendo por qué los hombres no pueden…», y ahí llega el potente estribillo. Beneficiada por abrir el álbum y a pesar de no contar con videoclip propio, el tema ha llegado al número 70 del Billboard Hot 100, siendo también otro de los más emblemáticos por su carácter feminista.