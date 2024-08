Taylor Swift supedita su nuevo vídeo a la causa ‘Eras Tour’

En el mundo real, ‘Midnights’ fue el Disco del Año en 2022. Ganó el Grammy a Mejor Álbum, vendió más de 11 millones de copias, asentó a Taylor Swift como artista de streaming…

En un universo paralelo en el que algunos dudábamos de que fuera uno de sus trabajos más interesantes, el álbum murió tras el éxito de ‘Anti-Hero’ y sus demás singles quedaron algo eclipsados por el boom de ‘Cruel Summer’, una vieja canción viralizada en TikTok de manera tardía, pero muy salvaje. Suma 2.000 millones de streams solo en Spoti.

En el mundo real, ‘The Tortured Poets Department’ vuelve a ser el Disco del Año en 2024. Ha vendido ya 7 millones de copias, lleva 15 semanas en el número 1 del Billboard 200 y va a ser nominado sí o sí a Álbum del Año en los Grammy.

Pero en un universo paralelo, el disco está teniendo ciertas dificultades para dejar verdaderos clásicos swifties. ‘Fortnight’ ha sido obviamente número 1 a nivel global, pero ni siquiera va a ser la canción más exitosa de Post Malone de este 2024, mérito que irá, seguro, para ‘I Had Some Help’, su colaboración con Morgan Wallen. ‘Cruel Summer’ continúa siendo la canción más escuchada de Taylor.

Ya se anhelaba un segundo single de ‘The Tortured Poets Department’ y, entre la docena de candidatas en un álbum que recordemos que tiene más de 30 grabaciones en su versión deluxe, la elegida ha sido ‘I Can Do It With a Brokenheart’. El tema se envió a radios hace unas semanas, y actualmente lo encontramos en el top 25 en UK, en el top 33 en EE UU y en el top 98 del Global diario de Spotify. En todos los casos, avanzando lentamente.

Para darle un empujón, se acaba de editar un videoclip. Pero se trata tan sólo de una sucesión de imágenes de la gira de Taylor Swift, la más exitosa de la historia. Un montaje de mejores momentos, tomas falsas y ensayos que muestra algunos de los trucos del show, incluido ese en el que se esconde en un carrito de limpieza. Con él, la artista nos está diciendo definitivamente que lo que más recordaremos de esta “era” será esta mastodóntica gira, a la que puede enfrentarse noche tras noche, incluso con el corazón partido.

“Lights, camera, bitch, smile” es una de las frases en las que Swift reflexionaba sobre la presión de los medios en mitad de una ruptura, por lo que la opción «vídeo en directo» no deja de tener cierto sentido, por mucho que se nos ocurran muchas formas de desarrollarla de manera más atractiva. En el estribillo, además de esa sonora mención a su cumpleaños (“estoy tan deprimida que me comporto como si fuera mi cumpleaños todos los días”), resume: “lloro un montón, pero soy tan productiva… es un arte”.