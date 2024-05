Post Malone se anota un hit «con la ayuda» del rey del country

Post Malone vive uno de los mejores años de su vida en el aspecto profesional. No contento con haber aparecido en un mismo año en los discos de Beyoncé y Taylor Swift, ni con haber hecho historia con esta última cantando ‘Fortnight’, la canción más reproducida en un solo día en Spotify, Malone se acaba de anotar un nuevo éxito propio. Eso sí, «con la ayuda» de otro titán de la música.

‘I Had Some Help’, el nuevo single de Post Malone, cuenta con la participación de Morgan Wallen, el rey actual del country. En Estados Unidos, Wallen es uno de los mayores superventas del momento, y su disco ‘One Thing a Time’ se cuenta entre los más vendidos del año pasado a escala global.

El dueto de Post Malone y Morgan Wallen, una mezcla uptempo de pop-rock y country, no tardará en alcanzar los 50 millones de streamings en unos pocos días contabilizados. El número 1 directo en Estados Unidos parece garantizado tanto para uno como para el otro. Pero ‘I Had Some Help’ no solo está sonando en Estados Unidos: en el global de Spotify saluda desde tercera posición.

La noticia es inmejorable para Post Malone, que, parece, prepara el lanzamiento de un disco de country. Ya advirtió Lana Del Rey de que este es el sonido que se avecina, pues ella también trabaja en el suyo.

Post Malone, que ya coqueteó con la música de raíz americana en su último disco, ‘Austin‘, ha dado pistas de su paso al country en los últimos tiempos no solo colaborando en el disco de Beyoncé o ahora con Wallen, sino también versionando a Garth Brooks o Hank Williams. El adelanto de una canción nueva llamada ‘Missin’ You Like This’ apunta también en esa dirección.