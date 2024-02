Taylor Swift anuncia ‘The Tortured Poet’s Department’, su undécimo disco

Taylor Swift acaba de anunciar nuevo disco, ‘The Tortured Poet’s Department’, que saldrá el próximo 19 de abril. Lo ha hecho tras ganar su Grammy número 13, que le ha sido concecido a ‘Midnights’ en la categoría de Mejor Álbum Pop.

‘The Tortured Poet’s Department’ estará compuesto por 16 canciones y una canción deluxe titulada ‘The Manuscript’. Aún no se conoce el nombre del resto de canciones, pero la artista sí ha dado a conocer la portada del disco, en la que predomina el color blanco.

«Y estas son mis pruebas / Mi escudo de armas empañado / Mis musas, que me costaron moretones / Mis talismanes y amuletos / El tic, tic, tic de las bombas de amor / Mis venas de tinta negra», escribe Taylor Swift en el anuncio del álbum. «Todo vale en el amor y la poesía… Atentamente, El Presidente del Departamento de Poetas Torturados».

🎉 No better surpise than @taylorswift13 announcing her new album during her #GRAMMYs speech: https://t.co/OuKk34l332 pic.twitter.com/T5LbEekDXB

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 5, 2024