Ice Spice niega usar Ozempic, el último truco para perder peso

Ice Spice es la última celebrity en negar el uso de Ozempic, la medicina de moda en Hollywood para perder peso fácilmente. No es la única, ya que en los últimos meses multitud de artistas y celebrities han negado o confirmado el uso del medicamento, convirtiéndose en una especie de caza de brujas moderna.

«Ojalá nunca hubieseis aprendido la palabra Ozempic», empezaba Ice Spice en los Espacios de X antes de desmentir los rumores sobre el Ozempic. «Se llama gimnasio, se llama comer sano, se llama estar de gira. O sea, ¿Qué coño? Quizás si estuviese sentada todo el día en casa sería más fácil mantenerme grande», aseguró la rapera, que lanzó hace poco su disco debut.

«¡Dios mío! Es que, ¿qué es Ozempic? ¿Qué cojones es eso? De verdad, ¿qué es?», preguntaba Spice durante su intervención en X. Como lo describió El País, Ozempic es el «Santo Grial de las dietas». Es inyectable y cuesta alrededor de 130 euros mensuales. Originalmente, fue desarrollado para tratar la diabetes de tipo 2, pero también ha probado ser efectiva en la lucha contra la obesidad. O, en el caso de Hollywood, para perder unos kilitos de más.

Todo empezó cuando Kim Kardashian apareció en la Met Gala de 2022 vistiendo el estrecho vestido de Marilyn Monroe. Al parecer, tras haber perdido siete kilos en menos de tres semanas. Desde ese momento, el medicamento se viralizó. Oprah Winfrey, Rebel Wilson o Whoopi Goldberg son algunas de las personalidades que han promovido su uso. A otras celebrities les ha causado serios dolores de cabeza.

Kelly Clarkson negó su uso hace unos meses, mientras que Christina Aguilera, Adele y Lana del Rey han estado en el ojo de los paparazzi y han asegurado no estar bajo los efectos del Ozempic, aunque hayan perdido algo de peso en los últimos tiempos. Otras celebrities, como Bella Thorne, han dejado claros los efectos secundarios de la normalización del Ozempic en la sociedad: «No me he sentido bien con mi cuerpo en un tiempo, especialmente por el uso de Ozempic en Hollywood», declaraba en Instagram.