Washed Out / Notes from a Quiet Life

De todas las etiquetas musicales escuchadas a lo largo de los años, chillwave es una de las que más vergüenza ha dado siempre pronunciar en voz alta. La deriva artística de sus representantes principales no es que haya ayudado mucho. Se trató de una especie de pop retro, de marcado carácter chill y veraniego que en verdad llenó más blogs que chiringuitos reales en torno a 2010. Desde la pandemia, hay cierto tipo de música que pareció dejar de tener sentido: la gente ha mostrado más ganas de realidad y de inmediatez, que de fantasía y abstracción.

Con todo, ‘Within and Without‘ es un álbum que todo treintañero indie recordará con cierta estima, y Washed Out sigue en activo. Este verano -cuándo si no-, ha lanzado una nueva entrega bajo el nombre de ‘Notes from a Quiet Life’.

Fiel a su título y a sí mismo, el disco ofrece una realidad paralela tranquila en la que, con toda la calma del mundo, Ernest Greene se prepara literalmente para «despertar» o «decir adiós» con unas letras tan directas como sencillas. «Abre los ojos y déjalo entrar / porque la vida pasa muy rápido», dice ‘Wondrous Life’.

En 2021, Washed Out decidió dejar Atlanta para regresar al campo que conoció cuando era niño. Llamó a la antigua granja de caballos a la que se mudó “Endymion” y desde allí ha creado esta obra, que por primera vez ha decidido autoproducir completamente en solitario. Así, estas 10 canciones se desenvuelven tan familiares como algo monótonas, con alguna minúscula sorpresilla, como la referencia a ‘Sorry’ de Justin Bieber (o a White Hinterland) de ‘Got Your Back’.

Entre las canciones que se salen un poco de la tónica general, las voces tratadas a lo UK Garage de ‘Wait On You’ y sobre todo los sintetizadores juguetones del single ‘The Hardest Part’. A partir del dolor de no poder recuperar a alguien que has perdido («te vi con él anoche / pasasteis de largo, cogidos del brazo»), Washed Out compone en verdad un tema que suena poco celoso y posesivo, más bien conformado e incluso luminoso. Como si estuviese utilizando la música para pasar el mal trago.

Menos acertado en el drama intensito de ‘Second Sight’, un acercamiento al sonido Bon Iver cuando él cuando está más cómodo es cuando imita a Beck, ‘Notes from a Quiet Life’ se despide con un bonito final medio épico, el de ‘Letting Go’. ¿Suficiente para que este disco nos acompañe el resto del verano? ¿O más bien una metáfora de un estilo que debemos «dejar marchar»?