Canela Party 2025 confirma a Get Up Kids, Les Savy Fav…

Canela Party ha confirmado los primeros artistas que formarán parte de su edición de 2025, que se celebrará del 20 al 23 de agosto en Torremolinos. Las entradas se ponen a la venta el 30 de agosto.

Entre las confirmaciones se encuentra The Get Up Kids, grupo pionero del punk-pop, que celebrará el 25 aniversario de su aclamado segundo álbum, ‘Something to Write Home About’. También figura en el cartel Les Savy Fav, que acaba de publicar ‘OUI, LSF’, su primer disco en 14 años.

El cartel de Canela Party de 2025 deja -por ahora- otros dos nombres internacionales. Por un lado, la banda de Australia Tropical Fuck Storm. Por el otro, el grupo estadounidense Joyce Manor.

No obstante, en el programa de Canela Party del año que viene impera la marca nacional con las confirmaciones igualmente interesantes de Depresión Sonora, Bum Motion Club (en la foto), Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Grande Amore, Maple y Mourn.

Canela Party acaba de celebrar su última edición con conciertos destacados de Triángulo de Amor Bizarro, Model/Actriz o Show Me The Body.