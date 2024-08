Lizzo, de año sabático, idea álbum sobre su depresión

Lizzo ha utilizado Instagram para comunicar a sus fans cómo se encuentra. En primer lugar, hace un par de días indicaba que se tomaba un año sabático. La cantante ha reconocido tener problemas de salud mental, en ocasiones ha llegado a anunciar su retirada, y además ha tenido que enfrentarse a denuncias por acoso, por parte de bailarinas que han trabajado con ella en el pasado.

Según su propio relato, ahora está mejor. «No iba a escribir esto en Instagram, pero mi yo de 2021 estaría muy orgulloso de mi yo de 2024. Y no estoy hablando de mi cuerpo. Si todos vosotros supierais lo que he hecho por mi salud mental y emocional en el último año… Pero no os preocupéis, que voy a escribir un disco sobre ello».

Como comentaba hace un par de días, tal disco tardará en llegar, al menos un año, porque la cantante necesita «proteger su paz interior». Fue el pasado mes de mayo cuando empezaba a sentirse recuperada: «Estoy lo más feliz que he estado en 10 meses. Lo raro de la depresión es que ni siquiera sabes que estás en ella hasta que sales. Definitivamente no estoy todo lo tranquila que antes. Pero la nube negra que me seguía cada día finalmente se está aclarando. Mi sonrisa llega a mis ojos de nuevo y eso es una victoria».