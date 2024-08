Carole King canta por Taylor en «Swifties for Kamala»

Carole King, una de las autoras más influyentes de todos los tiempos, sobre todo por su multiplatino de principios de los años 70 ‘Tapestry’, ha tenido a bien participar esta noche en un evento llamado Swifties for Kamala.

A la espera de que Taylor Swift se pronuncie públicamente sobre su voto en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, algunos de sus fans han decidido organizar este evento a favor de Kamala Harris en Youtube, contando con miles de apoyos. Entre los más sorprendetes, Carole King, que ha entrado en el minuto 28 de la retransmisión para trasladar su visión.

- Publicidad -

Carole King ha hablado de la importancia de ser activista y de implicarse políticamente. Ha recordado que ha podido saludar en ocasiones a Taylor Swift, también a Kamala Harris y a Joe Biden, y finalmente se ha arrancado a entonar un fragmento de ‘Shake It Off’.

La artista, que se presenta como «swiftie», ha recordado que Taylor Swift cantó previamente su hit ‘Will You Love Me Tomorrow’, en concreto en su inducción al Rock & Roll Hall of Fame de 2021, por lo que entiende que esto es una devolución de un favor. Pero lo que es más importante es el mensaje que ha dado para animar a la gente a participar en la campaña.

- Publicidad -

Ha dicho King: “He sido activista política durante años. He llamado a puertas incluso siendo una persona famosa. Os cuento todo esto porque si alguno de vosotros está pensando en ofrecerse como voluntario para llamar a las puertas o llamar por teléfono, pero está un poco nervioso por lo que podrían decir, creedme, iréis con un organizador que os dará pasos. No tengáis miedo, porque no hay nada que perder y mucho que ganar. Hay demasiado en juego”.