Katy Perry sobre su trabajo con Dr. Luke: «Sale de mí»

A escasas semanas de que se publique el nuevo disco de Katy Perry, ‘143‘, que se pone a la venta el 20 de septiembre, la autora de ‘Roar’ ha visitado el podcast de Alex Jones, Call Her Daddy, para conceder una de las «pocas» entrevistas que dará en esta nueva era. Perry dice que ha elegido el podcast de Jones porque le parece que ella es «auténtica» y que sus preguntas van al grano.

Y al grano va Alex Jones haciendo a Katy -al final de la entrevista- la pregunta del millón: por qué ha decidido volver a trabajar con Dr. Luke en ‘143’ y qué piensa de las críticas que ha recibido al respecto de esta elección.

Perry responde la primera cuestión, pero la segunda no. Sobre todo, defiende su decisión asegurando que Dr. Luke es solo «uno de muchos» colaboradores de su disco, y que la decisión la ha tomado ella basándose en su propia experiencia al haberse convertido en madre.

«Entiendo que ha generado mucho debate. (Dr. Luke) es solo uno de los muchos colaboradores del disco, pero la realidad es que sale de mí», explica Perry. «Lo cierto es que he escrito estas canciones basándome en mi propia experiencia de vida, en esta metamorfosis por la que he pasado. (Dr. Luke) ha sido una de las muchas personas que han facilitado todo esto. Ha sido uno de los escritores, uno de los productores. Cuando hablo del «mundo de las mujeres«, hablo de sentirme empoderada ahora, como madre, como mujer. Hablo de dar a la luz, de crear una nueva vida y de la manera en que esto hace que me sienta con los pies en la tierra. He creado todo esto con diferentes colaboradores, gente con la que he trabajado en el pasado, de la era de ‘Teenage Dream‘, todo eso».

La decisión de Perry de colaborar con Dr. Luke ha sido recibida con críticas en redes y foros de música, y lo cierto es que -en cierta medida- ha podido afectar negativamente al desempeño comercial de los dos singles publicados de ‘143’, ‘Woman’s World’ y ‘Lifetimes‘, que han pasado desapercibidos en listas… aunque desde luego no en redes.

En el resto da la entrevista, Perry hablar de distintos temas su infancia, su educación religiosa o su relación con Orlando Bloom.

