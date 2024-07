‘Teenage Dream’ de Katy Perry, Disco de Diamante

La RIAA estadounidense ha decidido certificar varios Discos de Diamante de Katy Perry de cara al lanzamiento del nuevo single de la artista, ‘Woman’s World‘. ‘Teenage Dream‘, el segundo álbum de Katy Perry, publicado en 2010, alcanza la categoría de Disco de Diamante por su distribución de 10 millones de copias en Estados Unidos, sumándose al centenar de Discos de Diamante certificados.

En comparación, ‘Prism‘ (2013) está certificado con cinco Discos de Platino, la mitad que ‘Teenage Dream’, y ‘One of the Boys‘ (2008) con tres Discos de Platino, informa Forbes. ‘Witness‘ (2017) se agencia un Disco de Oro.

Además, se han certificado dos singles de ‘Teenage Dream’ también en la categoría de Diamante, estos son, ‘Teenage Dream’ e ‘E.T.’. Con sus Discos de Diamante ha posado contenta Katy Perry en una imagen subida a redes.

Katy ya contaba con varios singles certificados con un Disco de Diamante en su haber, estos son, ‘Firework’, ‘Dark Horse’, ‘California Gurls’ y ‘Roar’. Los próximos singles de Perry que lograrán estatus de Diamante en el futuro cercano son ‘Hot N’ Cold’, que suma 8 Discos de Platino, y ‘I Kissed a Girl’ y ‘Last Friday Night (T.G.I.F.)’, que acumulan 6 Discos de Platino cada uno.

Este mismo mes de junio se ha conocido que Rihanna es la artista femenina con más Singles de Diamante en su posesión, pues acumula siete en total.