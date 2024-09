Gaga saca single en octubre, disco en febrero

Lady Gaga es portada de Vogue Magazine con motivo de la promoción de ‘Joker: Folie à deux’, y la revista confirma que el nuevo disco de la autora de ‘Bad Romance’ se publicará en «febrero» de 2025; será, por tanto, uno de los primeros macrolanzamientos del año que se avecina.

Durante la entrevista, Gaga muestra a Vogue una canción de su nuevo disco. «Es intensa y oscura, un banger de Lady Gaga de los de antes», relata Vogue. «Es inquietante, pero también muy animada».

- Publicidad -

En palabras a Vogue, Gaga avanza la temática de su próximo álbum: «El ‘Chromatica Tour’ fue una epifanía. Michael (mi prometido) y yo hicimos esa gira juntos. Yo la hice sin ningún dolor. No he fumado marihuana en años. He cambiado. Mucho. Siento que este nuevo disco va sobre esa época, pero desde un lugar de felicidad en lugar de miseria».

Mientras sigue pegada al número 1 global con ‘Die with a Smile‘, su balada con Bruno Mars, desde su lanzamiento una de las evidentes mejores canciones de 2024, Lady Gaga ya había confirmado el lanzamiento del primer single de su próximo álbum el séptimo. Para sorpresa de nadie, coincidirá con la campaña de ‘Joker: Folie à deux’, la película que protagoniza junto a Joaquin Phoenix.

- Publicidad -

Lady Gaga, que se encuentra en la Mostra de Venecia presentando la secuela de ‘Joker’, ha confirmado la fecha mostrando su itinerario en el festival de cine, incluyendo dos “fechas importantes”. La primera es el estreno de ‘Joker 2’ el 4 de octubre y, la segunda, el lanzamiento del primer single de «LG7», posterior a la premier de la película. No especifica día pero, considerando que las novedades musicales salen los viernes, las opciones son el 11, el 18 o el 25 de octubre.

Los detalles en torno al séptimo disco de Lady Gaga son muy escasos. Se sabe que ‘Die with a Smile’ no formará parte del álbum, pues se ha lanzado como single independiente. Y se intuye que el sonido de «LG7» ofrecerá una mezcla de rock y electrónica. Al menos, esa es la estética de las dos canciones que Gaga ha mostrado a sus fans. De ‘Chromatica‘ se cumplen ya cuatro años.