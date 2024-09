Stevie Wonder busca sanar el mundo, armónica mediante

Entre los artistas que han lanzado nueva música estos días se encuentra Stevie Wonder. Es una gran noticia pues el autor de obras maestras como ‘Innervisions‘ (1973) o ‘Songs in the Key of Life’ (1976) no publica canción en solitario desde hace cuatro años, en 2020.

En ‘Can We Fix Our Nation’s Broken Heart’ Wonder manda un mensaje inspirador, por la paz, veladamente patriota pero, sobre todo, unitario: «¿Podemos arreglar el corazón roto de nuestra nación? ¿Somos lo suficientemente valientes para intentarlo?”, canta el artista haciendo uso de su melosa voz, que sigue sonando tan expresiva como siempre.

Wonder no da a ‘Can We Fix Our Nation’s Broken Heart’ un envoltorio combativo, sino todo lo contrario. Valiéndose de percusiones ligeras y de una guitarra acústica, la canción es suave y tierna. El solo de armónica de Stevie eleva el sentimiento melancólico y agridulce de la letra.

El uso de la palabra «nación» en ‘Can We Fix Our Nation’s Broken Heart’ otorga a la canción una dimensión política y la letra menciona directamente problemas sociales como la «pobreza» o la «falta de hogar». En la pieza, Wonder pide a la gente «unirse por un propósito mayor». Wonder ha sido claro en la nota de prensa animando a la gente a «votar» este mes de noviembre en Estados Unidos, cuando Kamala Harris y Donald Trump se disputan la presidencia.

Wonder apoya a Harris y, recientemente, ha participado en un mítin demócrata, en el que ha ofrecido un discurso apelando al «dolor de la historia y las promesas del mañana», antes de arrancarse a cantar su single ‘Higher Ground’.





