Dua Lipa, invitada en ‘Talk Talk’ de Charli xcx y Troye Sivan

Dua Lipa se encuentra de gira presentando ‘Radical Optimism‘, su tercer disco. El próximo 20 de septiembre la gira se reanuda en Paradise, Nevada (Estados Unidos) antes de embarcar hacia Asia, donde Dua Lipa tiene en agenda una gira por nueve países, de Singapur a Corea del Sur. Mientras, puede que Dua prepare un proyecto secreto. Y puede que esté directamente relacionado con Charli xcx.

Primero Charli subía a su Instagram paralelo 360_brat un audio de voz de Dua Lipa mandando un mensaje a Charli xcx y Troye Sivan. En español, además. «Charli, Troye, un gran besito para ti». Dua remataba su mensaje con un «muah», como el de su single de 2016. El español de Dua Lipa es mejorable -ella está estudiando el idioma- pero el mensaje se entiende.

El audio de Dua Lipa podía no tener que ver con un proyecto secreto de xcx. Al fin y al cabo, Charli y Troye están a punto de iniciar su gira conjunta SWEAT en Estados Unidos -la primera fecha es el 14 de septiembre- y es posible que Dua simplemente haya querido expresar su apoyo a los dos artistas. Sin embargo, el audio se publicaba en la cuenta «brat» oficial de Charli, y Charli ha dado a entender que quedan más remixes de ‘brat‘ por lanzar.

Finalmente, los productores de ‘Rush’, el gran hit de Troye Sivan, habrían confirmado que Dua Lipa está en el mismo remix que Troye y Charli. Según las pesquisas en las redes de los foreros de Popjustice, el remix que Charli xcx y Troye Sivan han hecho es el de ‘Talk Talk’. Y se comenta que Dua Lipa es posible que solo haya realizado una intro o una outro.

