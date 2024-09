Los 11 temas milmillonarios de Imagine Dragons

Con lo que le gusta a un anglosajón usar la palabra «billion», es una pena que en España tengamos que traducirla por «mil millones». El caso es que cada vez que un artista llega a esa cifra bien sea en su número de cuenta, bien sea en las plataformas de streaming, es noticia en Forbes, Billboard o en las cuentas de Twitter expertas en estas cosas.

Imagine Dragons lo han conseguido muchas más veces de las que crees. Exactamente tienen 11 canciones por encima de los 1.000 millones de streams en Spotify: para que te hagas una idea, solo una menos que Taylor Swift. Esto les sitúa en torno a los 10 artistas más exitosos de todos los tiempos en Spotify, más o menos a la altura de gente como Drake, Bad Bunny, The Weeknd, Ariana Grande o Coldplay. Con motivo de la gira que les va a traer a grandes estadios de Madrid y Barcelona el 28 de junio y el 1 de julio, respectivamente (la pre-venta es hoy), repasamos cuáles son esos 11 éxitos masivos.

Believer

‘Believer’ es el gran hit de Imagine Dragons. Suma 3.100 millones de streams, por lo que es exactamente la 11ª canción más escuchada de todos los tiempos en Spotify y, como veis aquí, pronto será la 10ª. Publicada en 2017 como parte de su disco ‘Evolve’, contiene todos los signos identificativos de Imagine Dragons. Coros épicos tipo Queen, un rock llenaestadios onda Muse, y un fraseo en un momento que no sabes si emparentar con Red Hot Chili Peppers o con Eminem. Dan Reynolds habla en ella de un tipo de artritis que sufre, así como de otras cosas que han resultado dolorosas de tratar para él, como la ansiedad, la depresión o el enfrentarse a las grandes masas.



Radioactive

Mucho antes de eso, conocimos a Imagine Dragons a través de performances multitudinarias y llenas de efectos de percusión y crescendos, como las que se proyectaban en MTV o se viralizaban en Youtube procedentes de su primer álbum. En 2012, cuando publicaban aquel ‘Night Visions’, ya sabían cómo manejar una audiencia. ‘Radioactive’ abría su debut y también ha terminado siendo una de sus canciones clave. Dan Reynolds ya lucía en éxtasis mientras la gente entonaba este tema sobre empezar de nuevo, que él definió en MTV en su momento como “muy masculino”. Como él mismo.



Demons

Masculinidad no tóxica, eso sí. Si hay un hetero al que le gusta quitarse la camiseta para envolverse en una buena bandera LGTBQ+, ese es Dan Reynolds. Lo ha hecho muchas veces durante la interpretación de ‘It’s Time’ de su primer disco. Y también de aquel álbum procedía la balada ‘Demons’, en la que mostraba especialmente su vulnerabilidad. Los «demonios» de que habla son los que nos atormentan en nuestro interior, y de los que quiere desquitarse. De los que se avergüenza: «No te acerques demasiado, hay oscuridad en mi interior».



On Top of the World

Una de las sorpresas de aquel debut que también ha perdurado en el tiempo ha sido ‘On Top of the World’. Con un carácter más luminoso, una percusión más tropicalilla, y una melodía más buenrollera, consolidaba a Imagine Dragons en la “cima del mundo” siendo una de sus canciones de “breakthrough”. Siempre ha sido también de sus favoritas en vivo. Mirad qué contento luce Dan Reynols interpretándola.



Thunder

Otra de las grabaciones diferentes que han significado un antes y un después en la carrera de Imagine Dragons ha sido ‘Thunder’. Tras un segundo disco que pasaba más desapercibido, ‘Evolve’ reenfocaría su carrera. El segundo single tras ‘Believer’ tenía cierto aire a ‘Roar’ de Katy Perry e incorporaba chasquidos de dedos, voces apitufadas y elementos synth-pop. En resumen, una canción más divertida de lo que han sido capaces ciertas bandas de rock llenaestadios.



Whatever It Takes

Otro de los singles de ‘Evolve’ con una insólita certificación en Estados Unidos por sus streams (6 discos de platino) es ‘Whatever It Takes’. Es una de las muchas -muchísimas- canciones de Imagine Dragons que se han utilizado en videojuegos deportivos y una de las que más recuerda en sus fraseos a Anthony Kiedis. Con ellos se escenificaba “la adrenalina en las venas” de que hablan, mientras su vídeo reflejaba el caos del mundo, inundación mediante.



Natural

¿Qué hacer después de tener uno de los discos más vendidos de 2017… y de 2018 con un ‘Evolve’ que duró en las listas años? Su cuarto disco ‘Origins’ (2018) incluyó como bonus un single con Kygo, pero es ‘Natural’ su canción más recordada. Bajo la producción de Mattman & Robin versa sobre “encontrarte a ti mismo a través de la adversidad”. Metafóricamente una parte de la canción tiene unas baterías apaleadas, y otra es casi a capella, contando con apenas un hilillo de guitarra.



Bad Liar

Otro single de ‘Origins’ que ha pervivido entre las canciones de Imagine Dragons contra todo pronóstico es ‘Bad Liar’. Y digo contra todo pronóstico porque es una de sus producciones más minimalistas. La inusual producción de Jorgen Odegard empieza con un discreto teclado, incluye percusiones nada abrasivas a modo de latidos de corazón, finalmente cuerdas y también un crédito de la esposa de Dan Reynolds, Aja Volkman… justo antes de que se separaran. “Miento mal”, escribieron entre ambos, “así que eres libre de irte”. Y se fueron.



Enemy

La primera parte de ‘Mercury Act’ (2022), el quinto disco de Imagine Dragons, es recordado sobre todo por la inclusión como bonus de la canción que donaron a la banda sonora de ‘Arcane (League of Legends)’. Si en fraseos y ritmos de Alex da Kid, siempre había existido cierta querencia hip hop, aquí directamente acompaña el rapero JID en el que es otro de los temás clave de su trayectoria.



Bones

La segunda parte de ‘Mercury Act’ logró salvar los muebles como no los habían salvado algunos de los temas originales de la primera, gracias al éxito de ‘Bones’. Uno de los temas recientes de Imagine Dragons que mejor han sido tratados por las playlists de Spotify y por la generación TikTok, donde de hecho fue presentada originalmente. El tema era una reflexión sobre la vida y la muerte.



Sucker for Pain

El último tema de Imagine Dragons que supera los 1.000 millones de streams no procede de su último disco ‘LOOM’ (2024). Es la colaboración con Lil Wayne, Wiz Khalifa, X Ambassadors, Logic y Ty Dolla Sign para la banda sonora de ’Suicide Squad’. Pero, hey, si Coldplay cambiaron el curso de su carrera gracias a The Chainsmokers y el primer hit de Taylor Swift en streaming fue su canción con Zayn, también una colabo habrá de valer a Imagine Dragons… Sobre todo porque tienen en ella el protagonismo suficiente. Eso sí, en su setlist ha aparecido rara vez, normalmente apegada a algún otro tema propio.