Chappell Roan ha sido una de las protagonistas de la gala de los MTV Video Music Awards. No solo se ha llevado uno de los premios más codiciados, el de Mejor artista revelación, sino que también nos ha regalado un momento icónico en la alfombra roja.

Antes de meterse en la armadura de caballero medieval e incendiar, literalmente, el escenario de la gala, Chappell Roan la ha tenido con un fotógrafo que supuestamente le habría dicho que se callase «la puta boca» durante su paso por la alfombra roja. Al menos, es lo que se escucha en el vídeo, aunque no queda claro el porqué. La respuesta instantánea de Roan es clara: «¡Tú te callas la puta boca!». «¡No! A mí no, perra», ha continuado.

Después de lo ocurrido, Roan fue entrevista por Entertainment Tonight para aclarar lo que había ocurrido: «Es bastante apabullante y da miedo. Creo que para alguien que sufre mucha ansiedad alrededor de gente que te grita, la alfombra es horrorosa», ha declarado.

En la entrega de premios, Taylor Swift ha vuelto a ser la artista más galardonada, llevándose 7 astronautas de 12 nominaciones, incluyendo Vídeo del año, Artista del año y Canción del verano. De esta manera, ha superado a Beyoncé como la artista con más victorias de la historia de los VMA, con 30 en total, frente a las 27 de la de ‘COWBOY CARTER’.

Chappell Roan on why she told photographers to shut the f*ck up on the #VMAs carpet:

“The carpet is horrifying, and I yelled back!”

pic.twitter.com/K3pjpVBSKO

— Pop Flop (@PopFlopHQ) September 11, 2024