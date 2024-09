Podemos dice que Manu Tenorio es un «moroso»

Manu Tenorio es una de las voces públicas que se han posicionado en contra de la okupación, tras anunciar que tiene «inquiokupas» en su segunda vivienda. Al menos, eso dice. Manu Tenorio asegura que la familia que alquila su segunda propiedad no le paga desde hace un año. Sin embargo, estas personas niegan haber dejado de pagar y defienden que a quien han estado abonando el importe del alquiler es a Hacienda para saldar una deuda que el cantante mantiene con las arcas públicas.

Tenorio acudía hace unos días a X para comunicar su situación. «Es realmente impresionante la situación en la que me encuentro. Desde hace ya más de un año estoy lidiando con unos inquiocupas, y hasta ahora no he encontrado una manera eficaz de desalojarlos». Tenorio señalaba que «ni dándoles tiempo ni llegando a un acuerdo» ha llegado a una solución, y «no me dan ninguna opción a devolverme el piso».

Los medios no tardaban en ocuparse del caso de Manu Tenorio, y Antena 3 hablaba con la familia que alquila la segunda vivienda del cantante. Los inquilinos daban una versión muy diferente, asegurando que Hacienda les reclama el importe del alquiler de Tenorio porque el cantante «tiene una deuda millonaria» con el fisco. Además, aseguran que la vivienda arrastra «desperfectos» de los que Tenorio no se ocupa «desde hace meses». Tenorio he negado tener una deuda, pero ha indicado que tiene «aplazamientos, como cualquier hijo de vecino».

El caso de Tenorio ha tenido tanta repercusión mediática que ha llegado a la esfera política. María Teresa Pérez, portavoz adjunta de Podemos, ha tildado a Tenorio de «moroso» y ha pedido al cantante que «deje de alentar el falso discurso de la ocupación» usando un «altavoz dispuesto para la mentira» mientras los inquilinos «no pueden defenderse frente a un personaje público».

Tenorio se sentará esta noche en el programa de Nacho Abad, Código 10, que se emite en Cuatro, para volver a defender su visión de los hechos.