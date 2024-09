Manu Tenorio amenaza a Podemos con acciones legales

Manu Tenorio es una de las voces públicas que se han posicionado en contra de la okupación, tras anunciar que tiene «inquiokupas» en su segunda vivienda de Sanlúcar de Barrameda. Manu Tenorio asegura que la familia que alquila su segunda propiedad no le paga desde hace un año a pesar de cobrar sueldos mensuales. Sin embargo, estas personas niegan haber dejado de pagar y defienden que a quien han estado abonando el importe del alquiler es a Hacienda para saldar una deuda que el cantante mantiene con las arcas públicas.

En una entrevista con Código 10, programa que se emite en Cuatro, Manu Tenorio ha vuelto a negar tener dudas con Hacienda, indicando que en ningún momento sus cuentas han sido congeladas o «intervenidas» por el estado. Además, Tenorio ha negado que la pareja -procedente de Huelva- se haya puesto en contacto con él para arreglar los desperfectos del piso, en concreto un «techo caído». Asegura que su deuda con él es previa y que se ha negado a hacer ningún arreglo hasta recibir el dinero que supuestamente le pertenece.

En Cuatro la historia ha dado un giro cuando se ha señalado a la familia inquilina de Tenorio como deudora no solo de «10.000 euros» en concepto de impagos al cantante, sino de otras cuantías previas por las que supuestamente su cuenta bancaria ha sufrido «embargos» que han «afectado a su nómina». Según vecinos que conocen a la pareja, se les conoce como personas «fanfarronas» a las que les gusta presumir de dinero. Manu Tenorio sostiene que han dejado de pagar su alquiler para ahorrar y comprarse un piso. Cuatro, además, ha descubierto que la pareja ha gestionado dos empresas, una de embutidos y otra de distribución, y que sin embargo mantienen deudas.

El caso de Tenorio ha tenido tanta repercusión mediática que ha llegado a la esfera política. María Teresa Pérez, portavoz adjunta de Podemos, ha tildado a Tenorio de «moroso» y ha pedido al cantante que «deje de alentar el falso discurso de la ocupación» usando un «altavoz dispuesto para la mentira» mientras los inquilinos «no pueden defenderse frente a un personaje público». Manu Tenorio ha negado haber recibido una sola carta de Hacienda y ha amenazado a Podemos con tomar acciones legales por difamarle. «Esta gente de Podemos ha atentado contra mi imagen sin llamarme para contrastar la información que iban a dar», ha expresado en declaraciones recogidas por La Vanguardia. «Es una falta de respeto hacia sus propios votantes y una falta de ética. Todas las acciones legales que estén en mi mano se van a llevar a cabo».

La historia se desencadenaba hace unos días, cuando Tenorio acudía a la red social X para comunicar su situación. «Es realmente impresionante la situación en la que me encuentro. Desde hace ya más de un año estoy lidiando con unos inquiocupas, y hasta ahora no he encontrado una manera eficaz de desalojarlos». Tenorio señalaba que «ni dándoles tiempo ni llegando a un acuerdo» ha llegado a una solución, y «no me dan ninguna opción a devolverme el piso». Tenorio sostiene que no existe contrato entre inquilino y propietarios porque este caducó hace más de un año: «Llevo un año pidiendo que me devuelvan la casa y no se van».

Los medios no tardaban en ocuparse del caso de Manu Tenorio, y Antena 3 hablaba con la familia que alquila la segunda vivienda del cantante. Los inquilinos daban una versión muy diferente, asegurando que Hacienda les reclama el importe del alquiler de Tenorio porque el cantante «tiene una deuda millonaria» con el fisco. Además, aseguran que la vivienda arrastra «desperfectos» de los que Tenorio no se ocupa «desde hace meses». Tenorio ha negado tener una deuda, pero ha indicado que tiene «aplazamientos, como cualquier hijo de vecino».