Oklou, singular estrella del hyperpop, vuelve fiel a sí misma

Oklou, alias de la cantante y productora francesa Marylou Mayniel, es uno de los talentos más singulares que ha dejado ese género llamado hyperpop. En contraste con las producciones maximalistas de Charli xcx o A.G. Cook, Oklou crea canciones de cuna intimistas y preciosas que reducen la estética de ese género a su mínima expresión. El debut de Oklou, ‘Galore‘, publicado hace ya cuatro años, es un pequeño clásico del pop underground internacional del último lustro, como demuestra la cantidad de veces que ha tenido que ser reeditado, el apoyo de superestrellas como Dua Lipa, que contó con Oklou para un remix oficial de ‘Fever’, o las pasiones que levanta el álbum entre sus seguidores: es por ejemplo el disco favorito de Dora Jar, bajo su punto de vista, un «10 sobre 10».

El sonido minimalista de ‘Galore’ brillaba en cortes como ‘God’s chariots’, ‘Fall’ o la obra maestra final, ‘i didn’t give up on you’. Oklou no «renuncia» al estilo ligero y crepuscular de aquel disco en su nuevo single, ‘Family and friends’, publicado este miércoles.

Después de cuatro años, ‘Family and friends’ es a la vez fiel al estilo original de Oklou y una evolución. Su sentido de la melodía, influido por el R&B, sigue muy presente, así como el delicado tacto en el procesamiento de las voces. Los sintetizadores vuelven a aportar la base de la canción, a los que se añade un sutil arreglo de percusiones que aporta tensión, y la estética medieval que tanto gusta a Oklou -muy evidente en sus videoclips o directos- vuelve a emerger a través del evocador sonido de flautas y panderetas.

El resultado es una canción que es una especie de sueño transcrito en tiempo real, en la que Oklou reflexiona sobre su propia existencia, su anhelo de volver a tiempos más sencillos, o la monotonía de la vida. En su «familia y amigos», pero también en la música, en su oficio como cantante, Oklou encuentra el consuelo de una vida de la que se siente desconectada. Le cabe en ‘Family and friends’ incluso una (auto)referencia a su canción ‘God’s chariots’.

