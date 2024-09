Damiano, sin Måneskin, adelanta single con Labrinth

Damiano David, vocalista y frontman de Måneskin, se embarca en un proyecto en solitario. Con el objetivo de mostrar su lado más «personal y vulnerable», el cantante lanzará ‘SILVERLINES’, producida por Labrinth, el próximo 27 de septiembre.

El italiano ya dio pistas sobre lo que estaba por venir durante los VMAs, en los que explicó que llevaba trabajando «mucho, mucho tiempo» en un «nuevo proyecto» al margen de Måneskin. Hoy ha confirmado que el primer single llegará de la mano del versátil productor británico.

Según un comunicado de prensa, la decisión de empezar una carrera paralela en solitario «nace de la necesidad de expresar un lado más personal y vulnerable», la cual «queda completamente sin explorar en las composiciones de Måneskin».

Durante los VMAs, Damiano también prometió a los fans de la banda ganadora de Eurovisión que «nada va a cambiar»: «La banda es genial. Vamos a seguir trabajando», aclaró.

