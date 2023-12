Damiano de Måneskin se plantea hacer un disco en solitario

Desde que Måneskin ganara Eurovisión en 2021, el grupo se ha convertido en uno de los mayores referentes de rock de la actualidad. Sin embargo, quizás pronto veamos cómo algunos miembros de la banda empiezan a hacer música por su cuenta. El primero que se ha abierto a ello es Damiano en una entrevista para Allison Hagendorf Show.

El vocalista del grupo ha dejado abierta la posibilidad a embarcarse en un proyecto en solitario: «¿Por qué no? Creo que puede ser algo muy sano y algo muy destructivo. Lo único que importa es que te pongas de acuerdo con la banda, porque la banda siempre va a ser lo que me ha dado todo lo que tengo». El artista ha confesado que, si «alguna vez» tiene la «oportunidad de hacer un proyecto en solitario», tendrá en mente que es «gracias» a lo que hizo con «la banda».

«Creo que el arte debería consistir en probar siempre cosas nuevas y nunca detenerte en tu zona de confort. Cuando algo se vuelve demasiado cómodo, significa que no es el asiento adecuado», comenta Damiano. «Siempre tienes que desafiarte a ti mismo. Así que si estar solo me asusta, estemos solos. Pongámonos en esa situación incómoda porque es el único entorno en el que puedo crecer de verdad. Y si yo crezco, mi banda puede crecer. Si dejo de desarrollarme, mi banda dejará de desarrollarse», sentencia.

Aunque aún no sepa qué será lo que le depare el futuro, Damiano refuerza el sentimiento de unión de Måneskin: «Son tres personas que siempre me apoyaron y siempre me cubrieron las espaldas en el escenario respaldándome. Y siempre tuve el escudo de mi banda, mis músicos. Si la cago, ellos me salvan. Si ellos la cagan, yo los salvo a ellos».



