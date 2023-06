Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes sociales.

Jared Leto escala

Empezamos con una de las imágenes de la semana, la de Jared Leto escalando la pared de un hotel de Berlín sin protección. A simple vista, el vídeo impresiona… pero, si los ojos no nos engañan, Jared no está tan alto y el riesgo es menos del que parece. Aún así, no lo hagan en casa.

Jared Leto was spotted climbing up a hotel without any type of protection. pic.twitter.com/3sxF0YBSMa — Pop Crave (@PopCrave) June 6, 2023

Damiano se desnuda

La gira de Måneskin continúa y el grupo, antes de viajar a España para tocar en el Primavera Sound, se tomó un breve descanso. Y Damiano celebró este descanso a su manera, «fumando porros en bolas todo el día». Exactamente así se ha dejado ver el italiano.

La operación de Arca

Arca se ha sometido a una cirugía de feminización facial y está compartiendo su proceso de recuperación en Instagram. Su perfil ahora mismo no es apto para personas sensibles: espera encontrarte con inflamaciones, morados, pieles grapadas… Ella se muestra feliz por haber recibido este «cuidado que me afirma en mi género».

Lana y su «nepo daddy»

Lana Del Rey y su padre, Rob Grant, han sido entrevistados en la revista GQ con motivo del lanzamiento de ‘Lost at Sea’, el primer disco de Rob, que sale el 9 de junio. Así de sonrientes posan ambos en un barco. El padre de Lana cuenta que le encanta ser un «nepo daddy».

Lana Del Rey and her dad Rob Grant for GQ Hype. 🔗: https://t.co/Ya3vf6oPTO pic.twitter.com/N0A9RvDK4a — Pop Crave (@PopCrave) May 23, 2023

Shakira surfea la ola

Shakira, que estos días triunfa con la balada ‘Acróstico’, se ha dejado ver surfeando las olas del mar de -presumiblemente- Miami, ciudad en la que vive desde hace unos meses junto a sus hijos. Parece que las olas no son artificiales, como las que surfeó Shakira hace unos años en Wavegarden, un centro de I+D situado en el municipio de Aizarnazabal, en Gipúzcoa.

Róisín Murphy, de ‘MOTOMAMI’ a Moloko

Róisín Murphy, que acaba de anunciar los detalles de su nuevo disco, ‘Hit Parade‘, no ha podido resistirse a otorgarse el título de «Motomami» después de subirse a una moto. Pero la foto a comentar es otra: Róisín ha vuelto a ponerse el mono que llevó en 1998 en ‘The Flipside’, uno de los primeros singles de Moloko. Le queda como si no hubiera pasado el tiempo.

El crossover Kurt Vile x Charli XCX

En otro cruce de dos mundos que no esperábamos, Kurt Vile ha grabado una versión de Charli XCX acompañado de sus dos hijas. Y la canción elegida no es la típica: no es ‘Boom Clap’, ni ‘Fancy’, ni siquiera ‘1999’, sino ‘Constant Repeat’, uno de los cortes incluidos en ‘Crash‘. Kurt lleva el tema a su estilo y lo deja irreconocible.



El vinilo con espermatozoides de ‘WAP’

Mientras Cardi B se decide a sacar un disco, ha llegado al mercado un vinilo de ‘WAP’ con un diseño muy interesante, pues el disco está relleno de un líquido que contiene espermatozoides falsos. Una genialidad del capitalismo.

¿Qué escucha Ed Sheeran?

Ya sabéis que los vídeos de youtubers que preguntan a la gente de la calle por la música que está escuchando son bastante populares. Razwan, uno de esos youtubers, ha conseguido que Ed Sheeran salga en uno de sus vídeos. Lo que escucha (no) te sorprenderá.

Alaska y Loquillo

En el «breve encuentro» de hoy, Alaska y Loquillo han coincidido en la gala que se ha celebrado por el 40 aniversario del sello discográfico DRO. Alaska ha presentado la gala junto a Inés Hernand y con Loquillo ha cantado ‘Rey del glam’.